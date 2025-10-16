Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un vehículo del servicio forense espera mientras se llevaba a cabo el levantamiento del cadáver. R. N.

Hallan el cadáver de una mujer en el sofá de su casa del centro de Valladolid

Los bomberos accedieron por el balcón a la vivienda tras el aviso de un familiar y dieron con el cuerpo de la mujer, que llevaba «un par de días» sin dar señales de vida

Marco Alonso

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:11

Una llamada de un familiar que no pudo contactar con ella fue la que desató las alarmas. Este familiar tenía las llaves de la vivienda, ... ubicada en la calle Huelgas en la esquina con la plaza San Juan, pero al intentar acceder al piso para ver la razón la que esta mujer no atendía a las llamadas se percató de que estaba echado el cerrojo por dentro y no podía entrar. Fue poco después cuando, a las 18:02 horas de este miércoles, el 112 recibió una llamada que solicitaba asistencia para abrir la puerta del piso, en el que residía una persona mayor que «llevaba un par de días sin dar señales de vida».

