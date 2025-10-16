Hallan el cadáver de una mujer en el sofá de su casa del centro de Valladolid

Una llamada de un familiar que no pudo contactar con ella fue la que desató las alarmas. Este familiar tenía las llaves de la vivienda, ... ubicada en la calle Huelgas en la esquina con la plaza San Juan, pero al intentar acceder al piso para ver la razón la que esta mujer no atendía a las llamadas se percató de que estaba echado el cerrojo por dentro y no podía entrar. Fue poco después cuando, a las 18:02 horas de este miércoles, el 112 recibió una llamada que solicitaba asistencia para abrir la puerta del piso, en el que residía una persona mayor que «llevaba un par de días sin dar señales de vida».

El 112 se encargó de avisar a la Policía Nacional, a la Policía Local y a los Bomberos. Fueron efectivos de este último cuerpo los primeros en intervenir y, una vez en la puerta de la vivienda, comprobaron que el cerrojo en cuestión era de tipo fac, estaba instalado en la parte de arriba de la puerta y carecían de llave para poderlo abrir, por lo que decidieron acceder por el balcón.

Las ventanas eran correderas y los efectivos desplegados las pudieron abrir con facilidad para acceder al interior del inmueble. Una vez dentro de la casa, los bomberos hallaron el cadáver de la mujer en un sofá y acto seguido abrieron la puerta desde dentro para que pudieran entrar sanitarios, policías y, finalmente, miembros del servicio forense.

Fuentes de la Policía Nacional explican que no había signos de violencia en el cadáver, pero que el hallazgo del cadáver se puso en conocimiento de la autoridad judicial para que sea el médico forense el que determine las causas de la muerte, tal y como marca el protocolo.

Los Bomberos reconocen que este tipo de intervenciones, para abrir puertas de personas mayores que no atienden al teléfono, son recurrentes. De hecho, las aperturas de puerta en las que se requirió asistencia para una persona que se encontraba atrapada o impedida en el interior de la vivienda han aumentado de forma gradual durante los últimos diez años y las 282 aperturas realizadas por los Bomberos el año pasado es la cifra más alta de la serie histórica.