El gran espectáculo de la Luna roja Será el eclipse total de Luna más largo del siglo XXI y podrá verse desde el atardecer del viernes, cuando nuestro satélite aparecerá sobre el horizonte teñido de rojo FERNANDO MORGADO Jueves, 26 julio 2018, 00:49

La puesta de sol del viernes 27 de julio será muy especial. Como cada día, el astro rey se esconderá por el oeste, pero la Luna que ocupará su lugar en el cielo aparecerá teñida de un rojo oscuro debido al eclipse lunar total que se estará produciendo en ese momento. El fenómeno, que ya ha sido bautizado como 'Luna de sangre' o 'Luna de fuego', será el eclipse lunar total más largo del siglo XXI y está generando una gran expectación, no solo en los aficionados a la astronomía, sino en todo el mundo. Por segunda vez este año –el anterior ocurrió el 31 de enero– la Tierra se interpondrá entre el Sol y la Luna.

El manto rojo que cubrirá el satélite se debe a la dispersión de la luz solar al pasar por la atmósfera. «El tono rojo es muy característico de este eclipse. La Tierra estará justo entre el Sol y la Luna, la atmósfera terrestre descompondrá la luz en muchos colores como un prisma y a la Luna solo llegará la luz roja», explica el director ejecutivo de Astroándalus, José Jiménez. Esta empresa nacida en Jaén y especializada en el turismo astronómico desembarcó en Málaga hace un año y medio y propone escapadas a distintos puntos de la provincia para observar los diferentes fenómenos que se producen en la bóveda celeste. Para contemplar el curioso eclipse de mañana, Astroándalus ha preparado una excursión a la cima de La Pandera, el punto más alto de la Sierra Sur de Jaén, donde la 'Luna de sangre' se podrá ver con claridad.

En España, más corto

Aunque, como advierte Jiménez, Andalucía en general y Málaga en particular no están dentro de la zona idónea para ver el eclipse. «Lo cierto es que no estamos ubicados en la mejor zona para verlo. La Luna saldrá eclipsada desde el horizonte, así que no será el típico eclipse en el que la luna llena está en el cielo y contemplamos cómo se oscurece y se aclara. Va a ser más corto desde España, porque la Luna va a aparecer roja y en apenas cuarenta minutos dejará de verse», comenta Jiménez.

Gráfico. Visibilidad del eclipse del 27 de julio / C. Inton / Reuters

El eclipse parcial comenzará a las 20:25 y terminará a las 00:19, mientras que el eclipse total, en el que la sombra de la Tierra cubrirá por completo la Luna, comenzará a las 21:30 y terminará a las 23:13. En Málaga, la Luna aparecerá ya roja en el horizonte a las 21:22 horas, justo al atardecer. Cuanto más al este de la Península nos situemos, mejor, y desde las Islas Baleares y la mitad oriental de la Península se podrá ver la Luna antes del inicio de la fase total. «Desde Málaga se verá la segunda parte del eclipse, por así decirlo. Conforme la Luna vaya adquiriendo altura se irá iluminando de nuevo», apunta el director ejecutivo de Astroándalus.

Obviamente el eclipse, que también se verá en el resto de Europa, en Oriente Medio, África, algunos países de Asia Central y en América del Sur, se podrá observar a simple vista, aunque existen ciertas recomendaciones para vivir la experiencia de la mejor forma posible. «Lo principal es buscar un lugar lo más alto posible y que el horizonte sureste esté despejado. Por eso será muy difícil verlo desde la ciudad. Quizá uno de los mejores lugares sea el espigón del Paseo de la Farola. En el resto de la provincia, también habrá que buscar puntos clave que no tengan obstáculos en el horizonte sureste. Desde Astroándalus recomendamos zonas altas, que en el caso de Málaga pueden ser El Torcal, la Axarquía, la Serranía de Ronda... En la zona de la costa, aunque no haya muchos espacios altos, desde Benalmádena hasta La Cala de Mijas se podrá ver con claridad debido a su orientación un poco hacia el sureste», añade José Jiménez, que también recomienda a aquellos que quieran disfrutar del fenómeno que se sitúen en el lugar elegido con tiempo suficiente y se hagan con unos prismáticos o un telescopio con el que apreciar mejor algunos detalles del satélite.

Marte, el otro protagonista

Cuando el eclipse acabe y la Luna vuelva a su color natural, las miradas podrán seguir fijas en el cielo para contemplar otro acontecimiento extraordinario entre las estrellas. Marte, el planeta rojo, se encontrará entonces en su punto más cercano a la Tierra –algo menos de 58 millones de kilómetros– desde el año 2003 y hasta 2035, por lo que se trata de la mejor ventana de observación del planeta en 32 años.

Gráfico. El eclipse de luna total de la luna más largo del siglo / C. Inton / Reuters

«Se verá como una estrella muy brillante y roja en dirección este. Llevamos esperando este acercamiento muchos años, pero Marte nos ha jugado una mala pasada. Desde hace unas semanas se ha desatado una enorme tormenta de arena que no dejará ver demasiados detalles de su superficie», explica Jiménez. En este caso, las recomendaciones para observar mejor el fenómeno son distintas: habrá que buscar zonas sin contaminación lumínica –como las próximas a Alfarnate, Alfarnatejo, Villanueva del Rosario o Villanueva del Trabuco– y contar con un buen telescopio si se quiere ver más cerca al planeta vecino. Hasta el 9 de agosto, Astroándalus oferta una serie de actividades especiales por el acercamiento de Marte que pueden reservarse a través de su página web.

Consejos para ver el eclipse lunar total

Buscar un lugar alto. Como la Luna aparecerá ya roja en el horizonte, lo mejor es encontrar una posición elevada que evite obstáculos entre nuestra visión y el satélite. El Torcal, la Axarquía o la Serranía de Ronda son algunos de los mejores lugares de la provincia de Málaga.

El horizonte sureste debe estar despejado. Por el mismo motivo, si no se consigue observar el fenómeno desde un lugar alto, lo mejor es que el horizonte sureste esté libre de obstáculos. En Málaga el mejor punto será el espigón del Paseo de la Farola y en la costa, entre Benalmádena y La Cala de Mijas, por su orientación sureste.

Utilizar prismáticos o un telescopio. Aunque la 'luna de sangre' se podrá observar a simple vista, con unos prismáticos o un telescopio se podrán apreciar más detalles de nuestro satélite.

Ir con tiempo. La Luna saldrá por el horizonte tan pronto como se ponga el Sol, así que lo mejor es ir con tiempo antes del atardecer.

Otros eventos astronómicos en Málaga

Acercamiento de Marte. Coincidirá con el eclipse. La noche del viernes, el planeta rojo se encontrará en su punto más cercano a la Tierra en 32 años. Será un buen momento para observar al planeta vecino con un telescopio en un lugar sin contaminación lumínica.

Las Perseidas. La tradicional lluvia de estrellas será «perfecta» este año, según José Jiménez, de Astroándalus, porque irá acompañada de luna llena. Las noches del 11 y 12 de agosto serán la mejores.

La Vía Láctea. Un evento «fantástico», según Jiménez, que se repite cada verano y en el que destacan las constelaciones de Sagitario y Escorpio en dirección sur.

c. inton / reuters