Detectan derivados de cannabis en unas gominolas vendidas en España

Alerta sanitariaDetectan derivados de cannabis en unas gominolas vendidas en España
Advierten de la presencia de HHC y THC y sus riesgos para la salud por lo que Sanidad pide que no se consuman
Málaga
Lunes, 27 de octubre 2025, 00:24
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) avisa sobre unas gominolas. En concreto, sobre dos productos de la marca Heavens Haze, procedentes de ... la República Checa y vendidos en nuestro país, y cuyo consumo puede suponer riesgos para la salud. Esto se debe a que se ha detectado la presencia de HHC y THC, unos derivados del cannabis.
Datos de los productos implicados
Nombre del artículo: 10-OH-THC LEMON GUMMIES
Nombre de marca: Heavens Haze.
Aspecto del producto: envasado.
Número de lote: todos los lotes.
Temperatura: ambiente.
Nombre del producto: 95% 10-OH HHC
Nombre de marca: Happy bites.
Aspecto del producto: envasado.
Número de lote: todos los lotes.
Temperatura: ambiente.
Según la información disponible, estos productos han sido distribuidos en la Comunidad Valenciana, si bien no se descarta que hayan sido comercializdos en más regiones.
Desde Aesan se reitera que existe la posibilidad de comprar en tiendas o a través de Internet los productos alimenticios mencionados y otros similares con HHC o con THC en su composición, y que su consumo implica un riesgo grave para la salud. En ocasiones, según explican, el etiquetado de estos productos, y otros similares, incluyen leyendas del tipo «no destinado al consumo» o «producto de coleccionismo». No obstante, son productos con apariencia de alimentos, y por tanto se consideran alimentos que se ponen a disposición de la población, siendo además especialmente atractivos para los niños.
Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.
