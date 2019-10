El 31% de los gases de efecto invernadero está vinculado a la industria de la alimentación Marta G. Rivera Ferre junto a Pablo Aranda, antes de dar inicio al Aula de Cultura. / FRANCIS SILVA Marta G. Rivera Ferre apela en el Aula de Cultura de SUR a un cambio en las políticas globales para frenar el cambio climático MATÍAS STUBER Jueves, 3 octubre 2019, 00:41

La carne procedente de la ganadería intensiva es muy barata y comemos demasiada. Para que sea así, el acceso a la misma debe estar incentivada por la práctica de la ganadería intensiva y una industria que hace uso de grandes superficies del planeta. Hasta el punto de que esta actividad relacionada con la producción de alimentos genera el 31% de los efectos de gases de invernadero, que son los que se emiten desde tierra a la atmósfera y luego generan el cambio climático.

Es una de las principales conclusiones que se extrae de la reflexión que expuso este miércoles Marta G. Rivera Ferre, invitada al Aula de Cultura de SUR, organizada en colaboración con la Obra Social 'laCaixa', y que citó a los interesados en asistir en el Museo Thyssen. Rivera Ferre es directora de la Cátedra de Agroecología y Sistemas Alimentarios de la Universidad de Vic. Además, es miembro del Consejo Mundial (IPCC). Este organismo acaba de presentar un exhaustivo informe, con la colaboración de 107 científicos procedentes de 52 países, en el que se detalla la relación entre el comportamiento del ser humano y las consecuencias y el impacto que tienen sus acciones sobre el medioambiente. Rivera Ferre es una de las científicas que han trabajado en la redacción de este informe y compartió su contenido con el auditorio. «El sistema alimentario es central en la salud del planeta y en las personas, y hay que cambiarlo de arriba a abajo. En estos momentos el sector de la alimentación supone, en su conjunto, el 31% de los gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera», advirtió García Ferre durante una intervención que sirvió para descifrar una problemática de escala global. Con un matiz importante: la acción individual del hombre es importante, pero las personas no pueden evitar el cambio climático si no viene acompañado de políticas concretas por parte de los diferentes Estados. No obstante, García Ferre embridó su discurso planteado como una clase didáctica, señalando a la responsabilidad individual de cada uno.

Poner casi todos los días un filete en el plato. Utilizar el coche para recorrer distancias cortas en la ciudad o abusar del aire acondicionado. Si hablamos sobre el clima, cada persona tendría la obligación de hacer su propio balance ecológico de forma individual y no se debería seguir por el camino recorrido. Los expertos como Rivera Ferre dibujan un futuro tenebroso y exigen un cambio de 180 grados, sobre todo, en el uso que la ganadería intensiva hace de la tierra.

Rivera Ferre pide que se prime la ganadería extensiva por encima de la intensiva

El informe del IPCC, aseguró al respecto, es tajante. Existe una relación inseparable entre el hombre, la tierra y el clima. Cómo influyen entre sí y qué interacciones se dan explicó Rivera Ferre, centrando su intervención en la alimentación y las consecuencias que tienen nuestras exigencias para el medioambiente. Actualmente, el hombre cultiva ya el 70% de la superficie del planeta que está libre de hielo para alimentar a la población mundial. La mayoría de estas superficies se trabajan de forma intensiva.

Por ello, Rivera Ferre apeló a una dieta sostenible. «A día de hoy, el 50% de la población está mal nutrida. Ya sea porque pasan hambre o porque tienen una mala dieta. Su seguridad alimentaria no está garantizada», explicó, además, que son «imprescindibles políticas globales para crear el marco adecuado». «A mí me parece perfecto que uno decida a nivel personal que no quiera comer carne, pero la parte política tiene que imponer otras medidas», añadió para dejar claro que sin medidas globales no se logra combatir el cambio climático. En este sentido, pidió que se incentive de la ganadería extensiva con subvenciones y dinero público.