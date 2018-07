Fumar mata, también en el aire Dos aviones de Air China aparcados en el aeropuerto de Pekín. :: reuters Un copiloto de Air China provoca una emergencia cuando trataba de fumarse un cigarrillo electrónico en la cabina ZIGOR ALDAMA SHANGHÁI. Lunes, 16 julio 2018, 00:14

Que fumar mata no es nada nuevo. Y que fumar en un avión puede tener consecuencias muy desagradables, tampoco. De hecho, la tripulación de cabina siempre recalca que ni siquiera son admisibles los cigarrillos electrónicos. Pero, por lo visto, los pilotos chinos no escuchan las advertencias. Es lo que se deduce del suceso acontecido el pasado martes a bordo de un vuelo de Air China que cubría el trayecto entre Hong Kong y la ciudad norteña de Dalian.

Todo iba según lo previsto hasta que el Boeing 737 comenzó a descender bruscamente, poco después de haber alcanzado la altitud de crucero: más de 30.000 pies. Súbitamente, las máscaras de oxígeno fueron desplegadas y el aparato cayó hasta los 10.000 pies (3.048 metros) en apenas diez minutos. Afortunadamente para las 162 personas que viajaban a bordo -incluidos nueve tripulantes-, el avión se estabilizó y volvió a elevarse a 26.000 pies para continuar el viaje y aterrizar sin problema en su destino.

Los investigadores se pusieron manos a la obra nada más tomar tierra, y se llevaron un par de sorpresas. La primera, que los pilotos decidiesen continuar con el vuelo a pesar del terror que vivió el pasaje. Lo habitual en estos casos, aunque no es obligatorio, es tomar tierra en el aeropuerto más cercano para dejar que se pase el susto. Pero lo más grave fue lo segundo que descubrieron: todo se debió al cigarrillo electrónico que se fumó el copiloto. O al menos eso dicen las fuentes oficiales, pues hay otras que apuntan a que el humo sería de la nicotina de la toda la vida.

Según publicó el viernes la prensa estatal china, el piloto ya despedido por Air China lo hizo a escondidas del capitán, quizá cuando estaba solo en la cabina. Para evitar que el vapor y el olor llegasen a la zona de los pasajeros, trató de apagar un ventilador que sirve para hacer circular el aire. «Pero se equivocó, y lo que hizo fue desactivar la unidad de aire acondicionado. Como consecuencia, el olor sí que llegó al resto del avión y lo que cayó fue el nivel de oxígeno», explicó uno de los funcionarios de la Agencia de Seguridad Aérea de China, Qiao Yibin.

No está claro si se produjo una despresurización del Boeing, pero sí que la tripulación tuvo que descender rápidamente a una altitud en la que los niveles de oxígeno no son peligrosos para los pasajeros. «Volver a elevarse cuando se han desplegado las máscaras es inapropiado, porque, en caso de que se produjese otra emergencia, no habría suficiente oxígeno para hacerle frente», criticó el presidente de la Asociación de Pilotos de Hong Kong, David Newbery, en declaraciones al 'South China Morning Post'.

Las autoridades ya han anunciado continuarán investigando a fondo el caso, para lo que han dejado el avión en tierra mientras se analizan las cajas negras. Por su parte, Qiao aseguró que habrá 'tolerancia cero' con estas actitudes que no son tan infrecuentes como cabría esperar. De hecho, las quejas por olor a tabaco en el avión -que este corresponsal también ha detectado en varios vuelos internos en China- suelen ser habituales. Aparentemente, esta es otra de las formas en las que el tabaco puede matar.