El fuego de la polémica Un momento del espectáculo de fuegos artificiales desde el crucero. :: inmaculada ariza El espectáculo pirotécnico de un crucero dispara la indignación ciudadana en las redes por su coincidencia con la trágica jornada del temporal IGNACIO LILLO Martes, 23 octubre 2018, 00:07

La sugestión general de la población de Málaga ante las graves inundaciones del fin de semana en el interior hizo que un castillo de fuegos artificiales de gran potencia lanzado hacia las 22.45 horas de la noche del domingo se confundiera con el inicio de una fuerte tormenta en la ciudad, lo que alertó a los ciudadanos, hasta el punto de que las instituciones tuvieron que salir al paso de las críticas de los ciudadanos, molestos porque hubiera un espectáculo así en una jornada con tantos damnificados y un bombero muerto en acto de servicio.

Lo que ocurrió en realidad es que el crucero 'Marella spirit', de la compañía Marella Cruises, quiso despedirse de esta vistosa (y ruidosa manera) porque ayer hacía el último itinerario desde la capital como puerto base, tras una serie de escalas en verano. Así que, al salir de la bocana del Puerto lanzó una serie de cohetes, para lo que tenía permiso técnico de la Subdelegación del Gobierno, concedido días antes, según aclararon desde la Autoridad Portuaria.

El problema fue que no se informó a los servicios de comunicación del Puerto ni del Consistorio, para que hubieran informado a la ciudadanía, como ha ocurrido en otras ocasiones, según las mismas fuentes. La confusión y el miedo a que ocurriera en la capital lo mismo que había pasado en Campillos y otras poblaciones del interior el día anterior, unido a que se produjo a altas horas de la noche, en la que la mayoría ya descansaban en sus hogares, hizo que muchos ciudadanos se alarmaran, al pensar que podían ser truenos de tormenta. Sobre la polémica de los fuegos artificiales del Puerto, la subdelegada del Gobierno, María Gámez informó de que el organismo que dirige se limitó a expedir una autorización reglada para el uso de explosivos, «como el de la feria de Málaga, no valoramos ni oportunidad ni conveniencia, es un acto reglado, por cuestiones de seguridad, y se hace con anterioridad, por tanto no tomamos decisiones sobre la coincidencia con una jornada negra como efectivamente lo era».

Las redes, a tope

Las redes sociales ardieron durante toda la noche del domingo con este episodio, sobre todo por la inoportunidad. El Puerto emitió un comunicado público en el que lamentó la coincidencia del espectáculo pirotécnico con la jornada vivida el domingo y aclaró que contaba con las autorizaciones pertinentes. « El Puerto de Málaga quiere manifestar su solidaridad con las familias afectadas por el temporal que ha sufrido nuestra provincia el pasado fin de semana, así como acompañar en el sentimiento a los familiares y amigos del bombero José Gil, tristemente fallecido». «Así mismo, el Puerto lamenta la coincidencia con el espectáculo pirotécnico que se realizó durante la noche de ayer (por el domingo): la naviera Marella Cruises celebró, el domingo 21 de octubre, un evento privado a bordo del buque 'Marella Spirit', con motivo de la finalización de las escalas en base en Málaga programadas para 2018. El evento contaba con un espectáculo pirotécnico, el cual disponía de las autorizaciones, tramitadas con anticipación.»

Las autoridades municipales ya se manifestaron al respecto: «Anoche, según nos confirma la Autoridad Portuaria, el crucero Marella Spirit lanzó fuegos artificiales. El Ayuntamiento aclara que no estaba avisado del lanzamiento ni lo autorizó, es la Subdelegación del Gobierno quien tiene esa competencia».