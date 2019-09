La foto 'fake' de un repartidor bajo la gota fría que se ha hecho viral B de Bulo La imagen, que pretendía denunciar las condiciones extremas en la que tienen que trabajar los 'riders' de comida a domicilio, no es reciente sino que fue tomada en Sydney en febrero de 2017 ALMUDENA NOGUÉS Málaga Miércoles, 18 septiembre 2019, 13:45

La foto, en forma de denuncia, fue subida a Twitter el pasado viernes 13 por la noche. ¿El objetivo? Denunciar como en mitad de la Dana, con las calles anegadas, algunos repartidores de comida a domicilio se veían obligados a seguir trabajando en condiciones infrahumanas. «Ayer en plena #gotafria se vieron muchos #Riders en Murcia y Alicante repartiendo y jugándose la vida. MALDITAS las empresas que no respetáis los derechos laborales!! MALDITOS os que pedís comida a estas empresas en pleno temporal!!» escribió una usuaria en la citada red social. La crítica iba acompañada de una imagen que encendió la ira de muchos tuiteros. En ella, se ve a un supuesto empleado de Deliveroo —más conocidos como 'riders'— pedaleando en mitad de una tremenda tromba de agua para llevar el pedido a su destino. El tuit no tardó en correr como la pólvora acumulando casi 5.500 retuits, 7.800 me gusta y 245 comentarios que han convertido dicha publicación en viral.

Sin embargo, y al margen de la cuestión denunciada de fondo, la imagen es un 'fake' en toda regla. Así lo han denunciado numerosos usuarios en redes hasta dar con el origen real de dicha instantánea, que no fue tomada ni mucho menos en Murcia ni en la Comunidad Valenciana, como muchos han creído y en base a ello recriminado. La foto se hizo en Sydney (Australia) en febrero de 2017 y fue publicada por el Daily Telegraph en su versión australiana.

La foto, pues, es un bulo. Sin embargo, muchos usuarios le restan importancia a este punto e insisten en que aunque no haya documento gráfico que lo evidencie, la cuestión de fondo que denuncia la imagen -la precariedad laboral de dichos repartidores-sí se ha dado estos últimos días en nuestro país. Así, son muchos los que afirman haber visto a estos 'riders' en acción en medio del lodo o cruzando charcos que hundían las ruedas de sus bicicletas. Sus críticas van dirigidas tanto a las empresas de reparto como a los propios clientes que hacen sus pedidos sin importarles las condiciones meteorológicas. El debate está servido. Pero la foto es un 'fake'. ¡Que no te la cuelen!