La hermana de Esther López, Inés, junto a un cartel que pide justicia para la joven, en diciembre del año pasado. Rodrigo Jiménez

La Fiscalía pide 18 años de cárcel para Óscar por el asesinato de Esther López

Solicita además en concepto de responsabilidad civil el pago de 100.000 euros para cada uno de los padres de la víctima y 80.000 euros para su hermana

E. N.

Viernes, 17 de octubre 2025, 14:11

La Fiscalía de Valladolid pide una condena de dieciocho años de prisión por delito de asesinato para Óscar Sanz, el hombre al que se ... acusa de la muerte en enero de 2022 de la vecina de Traspinedo Esther López de la Rosa, cuyo cadáver no fue localizado hasta el 5 de febrero de 2023, veintitrés días más tarde de su desaparición, tirado en una cuneta de la carretera que conduce a dicho municipio vallisoletano. El juicio se celebrará en fecha aún por determinar por el procedimiento de jurado popular en la Audiencia Provincial.

