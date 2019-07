Vivimos en un planeta de 7.400 millones de habitantes y unos 8.900 millones de aludidos... Aquí hay más mosqueados que gente. Todo el mundo siente que le están pisando el callo. A veces varios callos a la vez. Por eso no me sorprende que la ocurrencia de Kim Kardashian de bautizar su nueva marca de ropa interior con el nombre de Kimono haya estado a punto de provocar un conflicto diplomático. El presidente del país donde reside Kim (Estados Unidos) es el rey de los paranoicos, un auténtico 'bebé jefazo' en perpetua rabieta, igual que su homólogo Kim Jong-un, gente capaz de declarar una guerra mundial por un quítame allá esas fajas... Pero, por suerte para todos, en esta ocasión el problema no les atañe a ninguno de ellos, sino a un político japonés igual de susceptible pero mucho menos agresivo: Daisaku Kadokawa, el alcalde de Kioto.

Para Kadokawa, asociar la palabra kimono a una faja de señoras es poco menos que un sacrilegio. Bien es verdad que el tradicional kimono, salvo en la parte del 'obi' (el anchísimo cinturón), no es una prenda muy ceñida que digamos, pero, puestos a afinar, podría decirse que su propósito, totalmente ajeno al confort del cuerpo de la mujer, tiene algo en común con los diseños de Kim Kardashian: ambos denotan cierto refajo mental. «El kimono es un vestido tradicional étnico fomentado por la riqueza de nuestra historia y de nuestra naturaleza», proclama Kadokawa. Y dan ganas de replicarle: ¿Ah, sí? Pues póngaselo usted para presidir los plenos de su ayuntamiento, y luego intente caminar con semejantes chanclas de madera como si fuera una geisha...

Una creía que el término kimono era más que universal. En castellano incluso ha dado lugar a un juego de palabras, '¡Ki-mono!', para expresar que una prenda favorece... Espero que esto no llegue a oídos de Kadokawa, y que tampoco se entere de que aquí 'kago' (el bolso tradicional que acompaña al kimono) posee connotaciones reñidas con la elegancia. En cuanto a Kim, que ha renunciado a la marca Kimono y ahora anda buscando otra de igual repercusión y pegada, le sugeriría que le haga caso a Almodóvar y bautice su nueva empresa como 'Fajas Ponte'. El eslogan ya lo tiene asegurado: 'Hagas lo que hagas, Ponte Fajas'.