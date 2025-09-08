Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ojo con la 'memoria de pez' y el 'efecto túnel': expertos alertan de los riesgos de los atracones de series

El consumo en maratón y delegar las decisiones en los algoritmos refuerzan el placer inmediato, pero acarrean consecuencias directas en la memoria y la atención, según docentes de la UOC

SUR

Lunes, 8 de septiembre 2025, 15:24

Está a la orden del día. Tras el estreno de cualquier serie en cualquier plataforma, sobre todo las más esperadas, le sucede el típico 'atracón' ... de capítulos. Los hay que terminan la temporada en cuestión en un mismo fin de semana o en la misma madrugada si es de corto metraje. Ver series en maratón o pasar horas navegando por un catálogo infinito se ha convertido en rutina para millones de personas, tal y como apunta la Universitat Ouberta de Cataluña (UOC). Pero ¿qué está ocurriendo realmente con nuestro cerebro en esta nueva era del visionado compulsivo?

