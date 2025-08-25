«España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»

Desde los accesos a la carretera, solo en momentos muy concretos se escucha la música de la rave de Roiz (Cantabria). Muy de fondo. De ... hecho, si no fuera por el evidente dispositivo de la Guardia Civil y por la presencia de más vehículos y autocaravanas aparcadas en los pueblos de la zona, nada haría pensar que se está celebrando en su interior una fiesta ilegal desde el pasado viernes. El 'anfiteatro' utilizado, una explanada en la zona de corte de la piedra ubicada en un hoyo dentro de los montes de Roiz, es perfecto para pasar desapercibidos.

Allí se ha instalado un escenario al que se accede por el pasillo que dejan las furgonetas y autocaravanas aparcadas en los márgenes. A eso de las 13.00 horas de este domingo, había casi tantos participantes en la rave refrescándose en las tiendas de campaña que bailando frente a los altavoces de los que sale la música electrónica. «Esto no se puede permitir porque es ilegal y porque genera una gran sensación de nerviosismo en los vecinos, pero realmente la cosa está tranquila. No son personas violentas», explicaba uno de los agentes desplazados. Junto a él, dos chicas vascas que se querían incorporar a la fiesta en la jornada del domingo, se quedaban con las ganas. «Solo queremos entrar, estar unas horas, y salir. Pero no nos dejan por si nos quedamos. Si yo tengo que trabajar mañana, que tengo que pagar la hipoteca de mi casa en Bilbao», decía una de ellas a El Diario Montañés.

Sí logró entrar, porque lo hizo en la noche del viernes, antes de que se desplegara el dispositivo, un joven de Córdoba que compartía su autocaravana con un francés y otro andaluz: «Es muy gracioso que esté media España ardiendo y no hagan nada, que no pongan medios ni dinero, y aquí por reunirnos 200 personas hayan traído helicópteros y tengan patrullas 24 horas en la puerta, como si estuviéramos haciendo algo malo. Es ridículo». «Hay buen rollo. Aquí no hay peleas. Cuando nos vamos se queda el sitio más limpio que cuando llegamos, pero todo lo que hacemos es malo…», ironizaba señalando una de las bolsas de basura colocadas por toda la zona de acampada.

«Se irán cuando se aburran»

Por su parte, el alcalde de Valdáliga, Lorenzo González, considera que «se irán cuando se aburran. Hay una cosa buena y es que no les dejan entrar con más víveres. Saldrán cuando se les acaben». Desde la madrugada del domingo hasta mitad de la tarde de ayer solo había abandonado el espacio una pareja de nacionalidad italiana, a la que los agentes de la Guardia Civil que mantienen cortados los cinco accesos a la cantera realizaron controles de alcohol, drogas y documentación.

A partir de las 17.00 horas ese mismo procedimiento lo repitieron con las otras 51 personas –de las 400 que estima la Benemérita que había quedaban– que cruzaron el cordón policial. El resultado fue un elevadísimo porcentaje de positivos por sustancias estupefacientes, algunos menos por alcohol o por no tener la documentación en regla y varios vehículos inmovilizados. Además, se recogieron los datos de todos ellos porque la ley prevé la posibilidad de interponer sanciones que van desde los 150 hasta los 30.000 euros. En el caso de los organizadores, que la Guardia Civil trabaja para identificar, las multas pueden llegar a los 600.000 euros.

Por su parte, el concesionario de la cantera, la empresa Copsesa, ha formalizado una demanda por la entrada y ocupación ilegal de sus terrenos. El propietario de la constructora se personó ayer en el lugar junto al alcalde para conocer las novedades y agradecer a los agentes el dispositivo establecido desde la madrugada del sábado, cuando se tuvo conocimiento de los hechos.

En él participan alrededor de 40 agentes, algunos procedentes del País Vasco, y también se ha movilizado a un grupo de antidisturbios. No para intervenir y disolver por la fuerza la 'rave', sino de manera preventiva por si la situación se descontrola. Estaban, entre otros motivos, «por su propia seguridad», como recordaba Pilar Villasante, teniente coronel de la Comandancia en Cantabria y responsable del despliegue.

Aunque los efectivos también están impidiendo los accesos a pie, desde el Ayuntamiento aseguran que en los núcleos cercanos tienen constancia de que hay jóvenes que regresan a pie a las caravanas aparcadas en pueblos como Las Cuevas o Vallines y que después vuelven a la cantera monte a través. No es fácil, pero es posible. González entiende que una instalación tan complicada –para montar el escenario han tenido que mover piedras de grandes dimensiones– ha tenido que prepararse durante varias noches. Y justo porque se hizo de noche ha pasado desapercibida para los vecinos. «Por el día no se oye como por la noche. Con el silencio el 'pum pum pum' es una cosa... Un continuo... Los gritos de la gente eran la leche», concluye el alcalde.