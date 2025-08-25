Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de una de las zonas de la rave. Javier Rosendo

«España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»

Los participantes en la rave de Roiz, en Cantabria, niegan que estén haciendo nada ilegal, afirman que no hay pelea y garantizan que dejarán la zona «más limpia de la que estaba» tras tres días de fiesta

Daniel Martínez

Santander

Lunes, 25 de agosto 2025, 08:31

Desde los accesos a la carretera, solo en momentos muy concretos se escucha la música de la rave de Roiz (Cantabria). Muy de fondo. De ... hecho, si no fuera por el evidente dispositivo de la Guardia Civil y por la presencia de más vehículos y autocaravanas aparcadas en los pueblos de la zona, nada haría pensar que se está celebrando en su interior una fiesta ilegal desde el pasado viernes. El 'anfiteatro' utilizado, una explanada en la zona de corte de la piedra ubicada en un hoyo dentro de los montes de Roiz, es perfecto para pasar desapercibidos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

