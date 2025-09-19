Escarlett ya es persona: la jueza de la dana ordena inscribir en el Registro Civil a la víctima 229

Quizás no sea más que un papel. Una providencia en la que la jueza Nuria Ruiz Tobarra sigue con la imparable y mastodóntica maquinaria judicial ... en la instrucción de la causa de la dana. Una comunicación enviada ya caída la noche por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), en un día con la justicia enfrascada en el maratoniana interrogatorio de Miguel Polo, de las muchas declaraciones efectuadas, de las no pocas certezas y quizás demasiadas dudas todavía sobre el papel de la Confederación Hidrográfica del Júcar en esta tragedia.

Puede que solo un trámite procesal más, después de que la magistrada reconociera que sí, que la niña que llevaba en su vientre una mujer embarazada cuando la barrancada, debía ser considerada una víctima. La número 229. Demasiadas. El caso es que Escarlett, como así debía haberse llamado la pequeña, está más cerca de ser persona.

Tal y como ha comunicado el TSJ a última hora de este viernes, la magistrada, «una vez recibido informe del Instituto de Medicina Legal, acuerda librar exhorto al Registro Civil para que inscriba a la bebé de la que estaba embarazada una víctima de la Dana». Es decir, que a todos los efectos se considere persona, aunque no naciera, a Scarlett. Quizás sólo un trámite más, sí. Pero un paso añadido en el reconocimiento y homenaje a las víctimas, otro de los caballos de batalla de la jueza de Catarroja.

Gesto de dignidad

La magistrada remite la orden al Registro Civil de Ribarroja, el partido judicial en el que falleció su madre. Incluso, aunque sea de manera simbólica, indica que se pregunte a la familia «los apellidos y el orden del mismo». Un trámite, sí. Pero otro gesto de dignidad y reconocimiento hacia las víctimas.

«Janine iba a ser madre soltera. Su primera hija era su ilusión y trabajaba duro por ella al volante de un camión. Ahora he perdido a las dos y sólo pido justicia». Lo decía la madre de Janine Mercado Rodríguez. La mamá de Escarlett, arrastrada por las aguas aquel terrible 29 de octubre.

«Esto trae un poco de alivio, pero queremos que se haga justicia», clamaba una destrozada Mary Rodríguez tras reconocer la jueza hace una semana a la pequeña no nacida como la víctima 229 de un drama cuya magnitud quizás se pudo reducir. Sobre eso, en la tarea de demostrar hasta qué punto eso fue así, sigue la jueza Nuria Ruiz. Y en no olvidar jamás a las víctimas.