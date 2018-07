Un épico fracaso chino El público considera que la historia es una burda copia de 'Juegos de Tronos'. :: R. c. Las malas críticas hunden a 'Asura', la gran apuesta cinematográfica del gigante asiático que ha sido retirada tres días después de su estreno ZIGOR ALDAMA SHANGHÁI. Miércoles, 18 julio 2018, 00:21

Hace tiempo que China quiere ser Hollywood. Y armas para conseguirlo no le faltan. Se ha convertido ya en el principal mercado cinematográfico mundial, y cuenta con productoras capaces de invertir ingentes sumas de dinero en películas faraónicas. 'Asura', la primera entrega de una trilogía fantástica basada en leyendas tibetanas, es buen ejemplo. No en vano, se trata de un proyecto que ha llevado seis años, ha involucrado a 2.500 profesionales de todo el mundo y ha contado con un presupuesto de 750 millones de yuanes (98,6 millones de euros), lo que la ha convertido en la mayor superproducción del gigante asiático.

También es su mayor fracaso. Porque solo ha durado tres días en cartelera. Se estrenó el pasado viernes y el lunes ya no había forma de verla. No porque los censores chinos hayan encontrado algo que les desagrada, sino porque el público le ha dado la espalda. El fin de semana de su estreno apenas ha recaudado 49 millones de yuanes (6,35 millones de euros), y las críticas que ha recibido han sido demoledoras. Sobre todo en las plataformas 'on line' que permiten a sus usuarios dejar comentarios y dar nota a los filmes.

De hecho, ahí es donde los productores -entre los que se encuentra el gigante de internet Alibaba- ven una mano negra. Porque afirman que hay una campaña para desprestigiarla con malas críticas. En Douban, la principal página web del sector cinematográfico, la puntuación de la película es de solo 3,1 puntos sobre 10, y los mensajes de quienes han visto 'Asura' no invitan, precisamente, a verla. «Quiero arrancarme los ojos», comentaba uno de los casi 12.000 usuarios que la ha valorado. «Esta película solo se entiende si ha servido para lavar dinero negro», añadía otra.

Es evidente que esta megalómana historia llena de efectos especiales, bichos extraños -uno de los protagonistas tiene cabeza de calabaza y un cuerno- y peleas imposibles, que cuenta la historia de un pastor que tiene que salvar el reino del deseo, no ha conectado con los espectadores. Incluso, han tachado la historia de una burda copia de 'Juego de Tronos'. De hecho, han llegado a comparar el peinado que luce la protagonista femenina de 'Asura' con el de Emilia Clarke en la serie. El parecido es extrañamente similar. Para arreglar el entuerto, los productores ya han anunciado una solución inédita: realizarán una nueva edición de la cinta y la volverán a estrenar con un metraje diferente.

No parece que la estrategia vaya a funcionar, porque la mayoría de las críticas se centran en una historia sin pies ni cabeza. Analizando el fracaso en su contexto, se confirma la dificultad de competir con el cine extranjero cuando los censores delinean tantas líneas rojas. El número de cosas que no se pueden decir o mostrar es tan elevado que se traduce en historias vacuas.