Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El estuche con la edición limitada de las 'yemas de luz'. R. C.

Las yemas de Santa Teresa se suben al fenómeno Rosalía

Una empresa ha creado un estuche 'gourmet' con media docena de 'Yemas de lux' que se comercializa bajo un diseño que recuerda a la portada del nuevo álbum de la cantante y con el título de uno de sus temas: 'Sauvignon Blanc'

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:39

Comenta

A las monjas de Santa Teresa de Ávila les ha venido Rosalía a ver. Las religiosas, o mejor dicho una empresa que vende las yemas con su nombre ... , ha decidido aprovechar el espectacular tirón comercial de la artista catalana y de su último álbum 'Lux' para hacer marketing. La firma que comercializa las famosas yemas de Santa Teresa ha estado al quite y ha diseñado un estuche 'gourmet' de edición limitada al que han denominado 'Yemas de lux' y que se presenta bajo el logotipo del hábito de una monja que recuerda a la portada del disco de Rosalía y con la denominación 'Sauvignon Blanc', uno de los quince temas del álbum 'Lux', inspirado en santas de todas las épocas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Marriott cierra por sorpresa el hotel Salitre Málaga Centro y sus clientes deberán abandonarlo este lunes
  2. 2 Nueva ayuda para que los jóvenes andaluces se saquen el carné de conducir: estos serán los requisitos
  3. 3 Susto en Bailén-Miraflores por el incendio de un autobús de la EMT
  4. 4 Paga extra de Navidad de los pensionistas: ¿cuándo la ingresan los bancos?
  5. 5 Miles de personas recorren el Centro de Málaga en defensa de la sanidad pública
  6. 6

    El trámite que tienes que hacer a partir de ahora para volar en Ryanair desde Málaga
  7. 7 Revisiones dentales gratuitas: el SAS empieza a llamar para concertar las primeras citas
  8. 8 Susto en Algarrobo-Costa por un aparatoso incendio en la terraza de una vivienda
  9. 9 Los trabajadores de la EMT anuncian huelga de autobús el primer fin de semana del encendido navideño
  10. 10

    Año y medio para las municipales: ya empiezan los codazos para estar en las listas en Málaga capital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las yemas de Santa Teresa se suben al fenómeno Rosalía

Las yemas de Santa Teresa se suben al fenómeno Rosalía