Imagen de la búsqueda por mar del joven fallecido. C. S.

Se elevan a cinco los muertos en Canarias por el temporal

El último fallecido ha sido un pescador de 27 años en Lanzarote. Los otros cuatro fueron golpeados por una fuerte ola en Tenerife

José Ramón Sánchez López

Martes, 9 de diciembre 2025, 09:22

Comenta

Un joven italiano de 27 años de edad, residente en Yaiza, ha fallecido tras ser ingresado este lunes por tarde en estado crítico en el ... Hospital Doctor José Molina Orosa de Arrecife; después de haber sido rescatado del mar en aguas del sur de Lanzarote. Es la quinta vida que se lleva el temporal en Canarias este fin de semana. Las otras cuatro víctimas fueron arrolladas por una fuerte ola en la isla de Tenerife.

