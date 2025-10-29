Las efemérides más destacadas del 30 de octubre
30 de octubre: Nacimientos, defunciones y hechos históricos para tu búsqueda
Miércoles, 29 de octubre 2025, 22:00
Explora nuestras efemérides y revive hitos y momentos culturales inolvidables del 30 de octubre.
¿Qué pasó el 30 de octubre?
En España:
1810: en México, fuerzas insurgentes se enfrentan a los españoles en la batalla del monte de las Cruces.
1813: en Pamplona capitulan las tropas francesas. Finaliza la Guerra de la Independencia española.
1975: en España, Juan Carlos de Borbón asume interinamente la Jefatura del Estado, por enfermedad de Francisco Franco.
1988: en España, Emiliano Revilla es dejado en libertad por la banda terrorista ETA después de 249 días de cautiverio.
1989: en España, Salou se segrega de Vilaseca, por lo cual se convierte en municipio independiente.
1991: en España, se inaugura la Conferencia de Paz de Madrid para Oriente Próximo.
2001: El cantante y compositor español Enrique Iglesias lanza al mercado su quinto álbum de estudio y segundo realizado en inglés titulado Escape.
