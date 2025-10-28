Las efemérides más destacadas del 29 de octubre
Efemérides del 29 de octubre: Descubre qué eventos marcaron la historia
DS
Martes, 28 de octubre 2025, 22:00
Sumérgete en nuestras efemérides y revive eventos trascendentales y momentos culturales del 29 de octubre.
-
¿Qué pasó el 29 de octubre?
En España:
-
1762: Pedro de Cevallos, gobernador de Buenos Aires, reconquista Colonia del Sacramento para España.
-
1821: en Centroamérica, la Intendencia de Costa Rica se independiza del Reino de España.
-
1859: España declara la guerra a Marruecos por destruir unas fortificaciones en Ceuta.
-
1876: en España se establece la Institución Libre de Enseñanza.
-
1879: en Santander (España), el patriota independentista cubano José Martí termina su período en prisión.
-
1898: En Cuba, el patriota independentista Máximo Gómez decide enviar un pliego escrito al presidente estadounidense William McKinley (1843-1901), donde le expone la situación difícil del pueblo cubano en su lucha contra el ejército español.
-
1933: en el Teatro de la Comedia, en Madrid (España), José Antonio Primo de Rivera pronuncia el Discurso de fundación de Falange Española donde establece las bases del pensamiento joseantoniano.
-
1989: en España se celebran las elecciones generales de la IV Legislatura, ganando el PSOE de Felipe González.
-
1998: en Cabo Kennedy despega el Transbordador espacial Discovery en una misión espacial de experimentación con siete tripulantes entre ellos el veterano astronauta John Glenn y el astronauta español Pedro Duque.
-
2024: Lluvias torrenciales en España dejan al menos 223 personas fallecidas, decenas de desaparecidos y devasta la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía; convirtiéndose en uno de los peores desastres naturales en la historia de España.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión