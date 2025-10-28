Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las efemérides más destacadas del 29 de octubre

Efemérides del 29 de octubre: Descubre qué eventos marcaron la historia

DS

Martes, 28 de octubre 2025, 22:00

Sumérgete en nuestras efemérides y revive eventos trascendentales y momentos culturales del 29 de octubre.

  1. ¿Qué pasó el 29 de octubre?

En España:

  • 1762: Pedro de Cevallos, gobernador de Buenos Aires, reconquista Colonia del Sacramento para España.

  • 1821: en Centroamérica, la Intendencia de Costa Rica se independiza del Reino de España.

  • 1859: España declara la guerra a Marruecos por destruir unas fortificaciones en Ceuta.

  • 1876: en España se establece la Institución Libre de Enseñanza.

  • 1879: en Santander (España), el patriota independentista cubano José Martí termina su período en prisión.

  • 1898: En Cuba, el patriota independentista Máximo Gómez decide enviar un pliego escrito al presidente estadounidense William McKinley (1843-1901), donde le expone la situación difícil del pueblo cubano en su lucha contra el ejército español.

  • 1933: en el Teatro de la Comedia, en Madrid (España), José Antonio Primo de Rivera pronuncia el Discurso de fundación de Falange Española donde establece las bases del pensamiento joseantoniano.

  • 1989: en España se celebran las elecciones generales de la IV Legislatura, ganando el PSOE de Felipe González.

  • 1998: en Cabo Kennedy despega el Transbordador espacial Discovery en una misión espacial de experimentación con siete tripulantes entre ellos el veterano astronauta John Glenn y el astronauta español Pedro Duque.

  • 2024: Lluvias torrenciales en España dejan al menos 223 personas fallecidas, decenas de desaparecidos y devasta la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía; convirtiéndose en uno de los peores desastres naturales en la historia de España.

