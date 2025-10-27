Las efemérides más destacadas del 28 de octubre
Efemérides del 28 de octubre: Descubre qué eventos marcaron la historia
DS
Lunes, 27 de octubre 2025, 22:00
Explora las efemérides del día y conoce los hitos y momentos culturales que definieron el 28 de octubre.
-
¿Qué pasó el 28 de octubre?
En España:
-
1092: en la Taifa de Valencia (en la actual España), Al-Qadir muere asesinado por una revuelta encabezada por el cadí Ibn Yahhaf.
-
1483: en la actual España, Rodrigo Ponce de León reconquista definitivamente la villa de Zahara de la Sierra.
-
1492: en las islas Bahamas, el español Rodrigo de Jerez es el primer occidental que ve a los indios fumando tabaco y el primero en imitarlos.
-
1538: en la villa de Santo Domingo ―en la isla La Española, en medio del mar Caribe― se funda la Real y Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, la primera universidad de América.
-
1575: autoridades eclesiásticas de España autorizan el traslado del hermano Alonso Pérez H.C. a la Nueva España.
-
1848: en España se inaugura el primer ferrocarril que funcionó en territorio peninsular, la línea Barcelona-Mataró. El 19 de noviembre de 1837 se había inaugurado la línea entre La Habana y Bejucal, en la actual república de Cuba, entonces provincia de España.
-
1900: en Barcelona (España) se funda el Real Club Deportivo Espanyol.
-
1905: en aguas próximas a Finisterre (España) naufraga el acorazado español Cardenal Cisneros.
-
1938: en el marco de la guerra civil española, las Brigadas Internacionales se marchan de España.
-
1944: en La Coruña (España), se inaugura el Estadio Municipal de Riazor.
-
1951: en Cataluña (España), el piloto argentino Juan Manuel Fangio gana su primer título mundial de Fórmula 1.
-
1956: en España se inauguran los servicios de Televisión Española, que al día siguiente comenzó a emitir sus programas de manera regular.
-
1982: en España, el PSOE gana las elecciones generales por mayoría absoluta.
-
2007: en la Ciudad del Vaticano, el papa Benedicto XVI beatifica a los religiosos españoles de la guerra civil española.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión