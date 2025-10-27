Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las efemérides más destacadas del 28 de octubre

Efemérides del 28 de octubre: Descubre qué eventos marcaron la historia

Lunes, 27 de octubre 2025, 22:00

Explora las efemérides del día y conoce los hitos y momentos culturales que definieron el 28 de octubre.

  1. ¿Qué pasó el 28 de octubre?

En España:

  • 1092: en la Taifa de Valencia (en la actual España), Al-Qadir muere asesinado por una revuelta encabezada por el cadí Ibn Yahhaf.

  • 1483: en la actual España, Rodrigo Ponce de León reconquista definitivamente la villa de Zahara de la Sierra.

  • 1492: en las islas Bahamas, el español Rodrigo de Jerez es el primer occidental que ve a los indios fumando tabaco y el primero en imitarlos.

  • 1538: en la villa de Santo Domingo ―en la isla La Española, en medio del mar Caribe― se funda la Real y Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, la primera universidad de América.

  • 1575: autoridades eclesiásticas de España autorizan el traslado del hermano Alonso Pérez H.C. a la Nueva España.

  • 1848: en España se inaugura el primer ferrocarril que funcionó en territorio peninsular, la línea Barcelona-Mataró. El 19 de noviembre de 1837 se había inaugurado la línea entre La Habana y Bejucal, en la actual república de Cuba, entonces provincia de España.

  • 1900: en Barcelona (España) se funda el Real Club Deportivo Espanyol.

  • 1905: en aguas próximas a Finisterre (España) naufraga el acorazado español Cardenal Cisneros.

  • 1938: en el marco de la guerra civil española, las Brigadas Internacionales se marchan de España.

  • 1944: en La Coruña (España), se inaugura el Estadio Municipal de Riazor.

  • 1951: en Cataluña (España), el piloto argentino Juan Manuel Fangio gana su primer título mundial de Fórmula 1.

  • 1956: en España se inauguran los servicios de Televisión Española, que al día siguiente comenzó a emitir sus programas de manera regular.

  • 1982: en España, el PSOE gana las elecciones generales por mayoría absoluta.

  • 2007: en la Ciudad del Vaticano, el papa Benedicto XVI beatifica a los religiosos españoles de la guerra civil española.

