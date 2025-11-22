Las efemérides más destacadas del 23 de noviembre

1510: primera campaña de las tropas otomanas contra el reino de Imereti (actual Georgia oriental). Las tropas otomanas saquean su capital Kutaisi e incendian el monasterio de Gelati.

1535: en Londres, Enrique VIII de Inglaterra consigue que el Parlamento confirme la supremacía eclesiástica que este rey se atribuye sobre sí mismo.

1909: en Madrid se inaugura el Palacio de Comunicaciones.

1910: Johan Alfred Ander se convierte en la última persona ejecutada en Suecia.

1924: Edwin Hubble publica su descubrimiento de la galaxia de Andrómeda. El científico demostró que era una galaxia y no una nebulosa, como se creía anteriormente. De esta manera, se demostró que la Vía Láctea no era la única galaxia del universo.

1940: Rumanía firma el Pacto Tripartito, pasando a formar parte de las potencias del Eje.

1944: liberación de Estrasburgo en el decurso de la Segunda Guerra Mundial.

1965: la Unión Soviética lanza la sonda Cosmos 96 a Venus, que fracasa al no lograr abandonar la órbita terrestre.

1977: en la ciudad argentina de Caucete (provincia de San Juan) se produce un terremoto de magnitud 7,4 en la escala Richter, con el resultado de 65 víctimas mortales y numerosos daños materiales. (Terremoto de Caucete de 1977).

1983: la Unión Soviética interrumpe oficialmente las negociaciones con Estados Unidos sobre reducción de armamento nuclear de alcance medio.

1990: en Chile, Televisión Nacional de Chile cambia su imagen corporativa, terminando así con el logo usado durante la Dictadura militar.

1997: el equipo argentino de fútbol Newell's Old Boys abandono en un partido frente a su clásico rival Rosario Central después de que este último goleara 4 a 0 al rojinegro.

2003: en Georgia, el presidente Eduard Shevardnadze renuncia después de protestas masivas.

2005: en Liberia, Ellen Johnson Sirleaf es elegida presidenta y se convierte en la primera líder femenina de la historia de África.

2010: Nintendo lanza el juego Super Mario Galaxy 2, la secuela de Super Mario Galaxy, que fue lanzado primero para las plataformas de Wii y posteriormente en la Consola Virtual de Wii U.

2019: En la final de la Conmebol Libertadores, el Flamengo derrota a River Plate por 2 - 1 en el Estadio Monumental de Lima, Perú, tras una remontada histórica en 3 minutos con 2 goles de Gabriel Barbosa - Gabigol -, consagrándose como el campeón de América tras 38 años.

2023: Daniel Noboa Azín es posesionado como el 48° presidente del Ecuador, siendo el primer mandatario que asume el poder tras la activación del artículo 148 de la Constitución, conocido como "muerte cruzada", por parte de su antecesor Guillermo Lasso, que convocaba a elecciones presidenciales y legislativas para completar el período para el que fue electo (2021-2025).