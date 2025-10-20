Las efemérides más destacadas del 21 de octubre
Lunes, 20 de octubre 2025
¿Qué pasó el 21 de octubre?
En España:
1285: en España, el rey Sancho IV y Abu Yúsuf Yaqub ibn Abd al-Haqq (sultán de Fez), firman la paz después de que este último sitiara Jerez de la Frontera (Cádiz) y atacará Sevilla.
1805: la Marina Real británica derrota a la flota franco-española en la batalla de Trafalgar. Napoleón Bonaparte pierde la posibilidad de invadir Inglaterra, y ésta se convierte en la primera potencia marítima mundial.
1964: la portada del periódico español ABC es dedicada a Félix Rodríguez de la Fuente por haber ganado las Jornadas Internacionales de Cetrería, hecho que según él le cambia la vida y que influye sobremanera en su decisión de dedicar su vida a la divulgación y protección de la naturaleza en una España aún no concienciada con el cuidado del medio ambiente.
