Las efemérides más destacadas del 21 de octubre

Descubre la historia del 21 de octubre: efemérides de nacimientos, defunciones y sucesos

DS

Lunes, 20 de octubre 2025, 22:00

Comenta

Explora nuestras efemérides y revive hitos y momentos culturales inolvidables del 21 de octubre.

  1. ¿Qué pasó el 21 de octubre?

En España:

  • 1285: en España, el rey Sancho IV y Abu Yúsuf Yaqub ibn Abd al-Haqq (sultán de Fez), firman la paz después de que este último sitiara Jerez de la Frontera (Cádiz) y atacará Sevilla.

  • 1805: la Marina Real británica derrota a la flota franco-española en la batalla de Trafalgar. Napoleón Bonaparte pierde la posibilidad de invadir Inglaterra, y ésta se convierte en la primera potencia marítima mundial.

  • 1964: la portada del periódico español ABC es dedicada a Félix Rodríguez de la Fuente por haber ganado las Jornadas Internacionales de Cetrería, hecho que según él le cambia la vida y que influye sobremanera en su decisión de dedicar su vida a la divulgación y protección de la naturaleza en una España aún no concienciada con el cuidado del medio ambiente.

