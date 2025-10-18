Las efemérides más destacadas del 19 de octubre
19 de octubre: Nacimientos, defunciones y hechos históricos para tu búsqueda
DS
Sábado, 18 de octubre 2025, 22:00
Explora nuestras efemérides y revive hitos y momentos culturales inolvidables del 19 de octubre.
-
¿Qué pasó el 19 de octubre?
En España:
-
1469: en el Palacio de los Vivero, en Valladolid (España), se casan Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, preludio de la unificación de las coronas de Castilla y Aragón.
-
1755: José Joaquín de Viana funda en Uruguay (perteneciente al Imperio Español) la ciudad de San Fernando de Maldonado.
-
1868: en España se establece la peseta como unidad monetaria.
-
1876: fue aprobada por la Real Academia Española la fundación de la Academia Salvadoreña de la Lengua.
-
1906: en España, el 1 de mayo es declarado fiesta nacional.
-
1934: acaba la Revolución de 1934, movimiento huelguístico revolucionario que se produjo entre los días 5 y 19 de octubre durante el bienio radical-cedista de la II República española.
-
1937: En el contexto de la guerra civil española, la aviación republicana bombardea Córdoba en un intento de debilitar la retaguardia del bando sublevado.
-
1951: en España se funda la Junta de Energía Nuclear.
-
1960: España ingresa en la Asociación Internacional de Desarrollo.
-
1973: en el sureste de España, lluvias de hasta 600 mm provocan fuertes inundaciones, con más de 200 muertos.
-
1982: en Alicante (España), una precipitación de 220 mm causa algunas muertes y cuantiosos daños materiales.
-
1989: en la Central nuclear de Vandellós I (España) sucede un accidente nuclear.
-
2016: en la UAM (España) cientos de estudiantes participan en un escrache a Felipe González y a Cebrián.
