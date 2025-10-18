Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Las efemérides más destacadas del 19 de octubre

19 de octubre: Nacimientos, defunciones y hechos históricos para tu búsqueda

DS

Sábado, 18 de octubre 2025, 22:00

Comenta

Explora nuestras efemérides y revive hitos y momentos culturales inolvidables del 19 de octubre.

  1. ¿Qué pasó el 19 de octubre?

En España:

  • 1469: en el Palacio de los Vivero, en Valladolid (España), se casan Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, preludio de la unificación de las coronas de Castilla y Aragón.

  • 1755: José Joaquín de Viana funda en Uruguay (perteneciente al Imperio Español) la ciudad de San Fernando de Maldonado.

  • 1868: en España se establece la peseta como unidad monetaria.

  • 1876: fue aprobada por la Real Academia Española la fundación de la Academia Salvadoreña de la Lengua.

  • 1906: en España, el 1 de mayo es declarado fiesta nacional.

  • 1934: acaba la Revolución de 1934, movimiento huelguístico revolucionario que se produjo entre los días 5 y 19 de octubre durante el bienio radical-cedista de la II República española.

  • 1937: En el contexto de la guerra civil española, la aviación republicana bombardea Córdoba en un intento de debilitar la retaguardia del bando sublevado.

  • 1951: en España se funda la Junta de Energía Nuclear.

  • 1960: España ingresa en la Asociación Internacional de Desarrollo.

  • 1973: en el sureste de España, lluvias de hasta 600 mm provocan fuertes inundaciones, con más de 200 muertos.

  • 1982: en Alicante (España), una precipitación de 220 mm causa algunas muertes y cuantiosos daños materiales.

  • 1989: en la Central nuclear de Vandellós I (España) sucede un accidente nuclear.

  • 2016: en la UAM (España) cientos de estudiantes participan en un escrache a Felipe González y a Cebrián.​​

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Evacuado en helicóptero un motorista de 31 años tras colisionar con una furgoneta en El Morche
  2. 2

    «Hay que tener en casa una radio a pilas, linternas, una hornilla a gas, conservas y dinero en metálico»
  3. 3 Los policías que salvaron a un hombre que saltó al vacío en Vélez: «Lo hemos sujetado como si fuera la última cosa en la Tierra»
  4. 4 Condenan a una comunidad a reparar las filtraciones de una terraza comunitaria, pese a que el propietario que tenía su uso la incorporó a su casa como salón
  5. 5 Un albañil fallece tras sufrir un infarto en el trabajo y el Tribunal Supremo concluye que no es accidente laboral
  6. 6

    La nueva tasa de basura se ceba con autónomos y pequeños negocios en municipios que ya la aplican
  7. 7 Mena estrena un imponente retablo en su capilla de la iglesia de Santo Domingo
  8. 8 La hija de Antonio Banderas se casa en un hotel de lujo de Valladolid
  9. 9 Arrancan de un mordisco un trozo de un dedo a un jugador en un partido de juveniles en Vélez-Málaga
  10. 10 ¿Van a cambiar las pegatinas de la DGT?: todo lo que tienes que saber sobre la ley de movilidad sostenible

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las efemérides más destacadas del 19 de octubre

Las efemérides más destacadas del 19 de octubre