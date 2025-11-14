Las efemérides más destacadas del 15 de noviembre

1827: en Colombia, 70 km al noreste de Popayán y 100 km al sureste de Cali, a las 20

1856: en Masaya (Nicaragua), empieza la Segunda Batalla de Masaya con el ataque de las tropas del filibustero estadounidense William Walker a dicha ciudad ocupada por el Ejército Aliado Centroamericano, dirigido por el general salvadoreño Ramón Belloso, y que terminará 2 días después con la derrota de Walker.

1870: en Colombia se funda el Banco de Bogotá como primera institución financiera del país.

1870: en Atenas (Grecia) empiezan las competiciones deportivas de los segundos Juegos Olímpicos de Zappas ―el primer intento de resucitar los antiguos juegos olímpicos―; en estos juegos participaron solo atletas nacionales griegos.

1922: en Guayaquil (Ecuador) se produce la Masacre de obreros del 15 de noviembre de 1922, en que centenares de trabajadores son asesinados por militares.

1935: en Filipinas, Manuel L. Quezon es nombrado el segundo presidente de ese país.

1940: en Monagas (Venezuela) se funda la población de Punta de Mata.

1942: en la isla Guadalcanal termina la batalla naval de Guadalcanal con una victoria decisiva para los aliados.

1945: la poetisa, pedagoga y diplomática chilena Gabriela Mistral recibe el premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en la primera latinoamericana en obtener dicho galardón.

1969: en el mar de Barents, el submarino soviético K-19 choca con el segundo submarino estadounidense USS Gato (1968-1996).

1987: en Brașov (Rumania), los trabajadores se rebelan contra el Gobierno comunista de Nicolae Ceaușescu.

1990: el transbordador Atlantis despega con el avión STS-38.

1992: en la ciudad de La Plata (Argentina), el odontólogo Ricardo Barreda asesina a su mujer, a sus dos hijas y a su suegra.

2002: en China, Hu Jintao se convierte en el secretario general del Partido Comunista de China, y se crea un nuevo Comité Politburó de nueve miembros.

2007: en Bangladés, el huracán Sidr produce daños en los Sundarbans (la selva de manglares más grande del mundo) y mata a unas 5000 personas.

2014: Ucrania clausura las instituciones y empresas estatales en los óblast orientales de Lugansk y Donetsk.​​

2017: en Argentina, desaparece el submarino de la Armada Argentina ARA San Juan (S-42).

2019: en Chile; representantes de diversas fuerzas políticas firman un amplio acuerdo, con el objetivo de dar una salida institucional aparte del malestar público causante del multitudinario Estallido Social Chileno, desatado cerca de un mes antes en el país.

2020: en Perú, Manuel Merino, renuncia a la presidencia, tras una jornada de violentas protestas que dejaron un saldo de 2 muertos.