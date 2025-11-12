Las efemérides más destacadas del 13 de noviembre
¿Qué pasó el 13 de noviembre?
En España:
1494: en las islas Canarias, los españoles derrotan a los guanches e invaden nuevamente la isla de Tenerife.
1523: de Tenochtitlán (México) sale el conquistador español Pedro de Alvarado, lugarteniente de Hernán Cortés; le acompañan soldados e indios tlaxcaltecas rumbo a Guatemala.
1823: en México, por su marcado triunfo contra las baterías españolas que atacaron a las fuerzas mexicanas en el puerto de Veracruz, entre el 25 de septiembre y este día, se declara por primera vez al puerto como «heroico».
1896: En la provincia de Pinar del Río (Cuba) ―en el marco de la Guerra Necesaria (1895-1898)―, las fuerzas mambisas por órdenes de Antonio Maceo hostilizan a las columnas españolas que acampan cerca de Río Hondo.
1897: En Cuba, el general Máximo Gómez responde a una proclama para independizarse del Reino de España, dada por Ramón Blanco.
1922: en España, el Gobierno disuelve las Juntas Militares de Defensa, y prohíbe que los militares se asocien.
1976: en Barcelona (España), el grupo de rock La Banda Trapera del Río realiza su primer recital en un homenaje a Lina Odena en el Pueblo Español; esta fecha se ha considerado siempre como la de su fundación.
1992: en Alcácer (España) suceden los hechos del brutal Crimen de Alcácer
1992: en el barrio de Aravaca, de Madrid (España), asesinan a la inmigrante dominicana Lucrecia Pérez, primera víctima mortal del racismo y la xenofobia reconocida como tal en España.
2002: ante las costas de Galicia (España) comienza el hundimiento del petrolero Prestige, que terminará de hundirse seis días después.
En el mundo:
1519: en Henan (China) se registra un terremoto de magnitud 5 en la escala sismológica de Richter.
1810: en México, el cura de Ahualulco (Jalisco), don José María Mercado ―animado por la campaña libertaria de Miguel Hidalgo― se levanta en armas y proclama la independencia de México en esa población. Más adelante ha de atacar y capturar la ciudad de Tepic y además el fuerte y puerto de San Blas.
1908: en Australia, Andrew Fisher es elegido como 5.º primer ministro.
1914: en Marruecos ―en el marco de la Guerra del Zaian― los miembros de las tribus bereberes infligen la mayor derrota a las fuerzas francesas en la batalla de El Herri.
1927: en Estados Unidos se abre al tráfico el túnel Holland, el primer túnel vehicular bajo el río Hudson, que une Nueva Jersey con Nueva York.
1941: el crucero soviético Chervona Ukraina es destruido durante la batalla de Sebastopol.
1950: en Caracas, Venezuela es asesinado el coronel Carlos Delgado Chalbaud, Presidente de Venezuela.
1954: en París, ante unos 30.000 espectadores, Reino Unido derrota a Francia y consigue la primera Copa del Mundo de Rugbi.
1955: en Buenos Aires, Argentina, bajo la dictadura denominada Revolución Libertadora, las Fuerzas Armadas destituyen a Eduardo Lonardi, y en su lugar lo reemplazan por Pedro Eugenio Aramburu.
1960: en Cuba se gradúan 215 milicianos alfabetizadores que pertenecían a unidades militares de Santiago de Cuba.
1985: en Colombia erupciona el volcán Nevado del Ruiz y derrite un glaciar, generando un lahar (alud volcánico de barro) que sepulta la población de Armero. La tragedia de Armero deja 23.000 muertos.
1986: la Unión Soviética anuncia la retirada de todos sus misiles nucleares de alcance medio de la península de Kola y la mayor parte de los de la ciudad de Leningrado y la zona del mar Báltico.
1994: en un referéndum, los votantes de Suecia deciden adherirse a la Unión Europea.
1995: Mozambique se convierte en el primer Estado que entra en la Mancomunidad de Naciones sin haber formado parte del antiguo Imperio británico.
1995: en Riad (capital de Arabia), un camión-bomba explota fuera de un centro de entrenamiento de la Guardia Nacional de Arabia Saudí operado por Estados Unidos, matando a cinco estadounidenses y dos indios. Un grupo llamado Movimiento Islámico por el Cambio se atribuye la responsabilidad.
2000: en Estados Unidos se lanza el microprocesador Celeron, de 766 MHz.
2013: en Nueva York se inaugura oficialmente el nuevo Four World Trade Center.
