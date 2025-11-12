Las efemérides más destacadas del 13 de noviembre

1519: en Henan (China) se registra un terremoto de magnitud 5 en la escala sismológica de Richter.

1810: en México, el cura de Ahualulco (Jalisco), don José María Mercado ―animado por la campaña libertaria de Miguel Hidalgo― se levanta en armas y proclama la independencia de México en esa población. Más adelante ha de atacar y capturar la ciudad de Tepic y además el fuerte y puerto de San Blas.

1908: en Australia, Andrew Fisher es elegido como 5.º primer ministro.

1914: en Marruecos ―en el marco de la Guerra del Zaian― los miembros de las tribus bereberes infligen la mayor derrota a las fuerzas francesas en la batalla de El Herri.

1927: en Estados Unidos se abre al tráfico el túnel Holland, el primer túnel vehicular bajo el río Hudson, que une Nueva Jersey con Nueva York.

1941: el crucero soviético Chervona Ukraina es destruido durante la batalla de Sebastopol.

1950: en Caracas, Venezuela es asesinado el coronel Carlos Delgado Chalbaud, Presidente de Venezuela.

1954: en París, ante unos 30.000 espectadores, Reino Unido derrota a Francia y consigue la primera Copa del Mundo de Rugbi.

1955: en Buenos Aires, Argentina, bajo la dictadura denominada Revolución Libertadora, las Fuerzas Armadas destituyen a Eduardo Lonardi, y en su lugar lo reemplazan por Pedro Eugenio Aramburu.

1960: en Cuba se gradúan 215 milicianos alfabetizadores que pertenecían a unidades militares de Santiago de Cuba.

1985: en Colombia erupciona el volcán Nevado del Ruiz y derrite un glaciar, generando un lahar (alud volcánico de barro) que sepulta la población de Armero. La tragedia de Armero deja 23.000 muertos.

1986: la Unión Soviética anuncia la retirada de todos sus misiles nucleares de alcance medio de la península de Kola y la mayor parte de los de la ciudad de Leningrado y la zona del mar Báltico.

1994: en un referéndum, los votantes de Suecia deciden adherirse a la Unión Europea.

1995: Mozambique se convierte en el primer Estado que entra en la Mancomunidad de Naciones sin haber formado parte del antiguo Imperio británico.

1995: en Riad (capital de Arabia), un camión-bomba explota fuera de un centro de entrenamiento de la Guardia Nacional de Arabia Saudí operado por Estados Unidos, matando a cinco estadounidenses y dos indios. Un grupo llamado Movimiento Islámico por el Cambio se atribuye la responsabilidad.

2000: en Estados Unidos se lanza el microprocesador Celeron, de 766 MHz.