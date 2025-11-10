Las efemérides más destacadas del 11 de noviembre

1634: en Dublín (Irlanda), debido a la presión del obispo anglicano John Atherton, la Cámara de los Comunes dicta la ley An Act for the Punishment for the Vice of Buggery (‘Una ley para el castigo del vicio de la sodomía’), que estaba basada en la Ley de sodomía votada un siglo antes en Londres por presión de Thomas Cromwell (1485-1540).

1750: en Lhasa (Tíbet) se desatan motines tras el asesinato del rey tibetano (posiblemente por orden del dalái lama). Serán reprimidos durante varios días.

1777: en Gobernación de Chile se funda la ciudad de Quillota.

1805: en Dürenstein (Austria) ―en el marco de las Guerras napoleónicas (la invasión de Europa por parte de los franceses)― una coalición de austriacos y rusos detienen al ejército francés en la batalla de Dürenstein.

1817: en México es fusilado el militar Javier Mina.

1918: a las 5

1918: Polonia se independiza de Alemania. Józef Piłsudski asume el mando militar del país.

1921: en el cementerio nacional de Arlington (cerca de Washington), el presidente Warren G. Harding inaugura la Tumba de los Desconocidos.

1930: en los Estados Unidos se les otorga la patente US1781541 a Albert Einstein y su exestudiante Leó Szilárd por su invención

1940: el crucero alemán nazi Atlantis captura el correo secreto británico y lo envía a Japón.

1942: en la Segunda Guerra Mundial, los nazis invaden Vichy (en el sur) y completan la invasión de Francia.

1944: el doctor Erich Göstl, miembro de la Waffen-SS, gana la Cruz de Hierro en reconocimiento por valentía en combate después de perder parte de su rostro y los ojos en la batalla de Normandía.

1966: en Chile, nace la Red de Televisión de la Universidad Católica del Norte (también conocida como Telenorte).

1972: en Long Binh (Vietnam), el ejército estadounidense realiza una retirada masiva de la base militar.

1981: Antigua y Barbuda es admitida como miembro de la Organización de las Naciones Unidas.

1983: en Chile, en el marco de la dictadura pinochetista, un ciudadano llamado Sebastián Acevedo se quema a lo bonzo exigiendo la liberación de sus hijos de manos de la CNI.

1989: en El Salvador, el FMLN lanza una ofensiva militar sobre San Salvador y otras ciudades importantes del país.

2000: en Kaprun ―110 km al sur de Salzburgo (Austria)― se incendia un teleférico en un túnel alpino. Los esquiadores escapan, 155 cuesta arriba por el túnel, y 12 cuesta abajo. El túnel funcionó como una chimenea y asfixió y carbonizó a los que subían.