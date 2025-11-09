Las efemérides más destacadas del 10 de noviembre

Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Domingo, 9 de noviembre 2025, 22:00

Acompáñanos en un recorrido histórico: revive eventos trascendentales y expresiones culturales del 10 de noviembre.

  1. ¿Qué pasó el 10 de noviembre?

En España:

  • 1702: en el actual estado de Florida (Estados Unidos) colonos británicos bajo el mando de James Moore toman la ciudad española de San Agustín durante la Guerra de la reina Ana.

  • 1808: se produce la batalla de Gamonal (Burgos) entre las tropas de Napoleón y las españolas al mando del conde de Belveder, saldándose con la derrota para las tropas españolas y dando paso al expolio de la ciudad de Burgos.

  • 1810: en España , las Cortes de Cádiz conceden por primera vez la libertad de imprenta.

  • 1810: los habitantes de la Villa Imperial de Potosí se levantan contra la Corona española, por la independencia.

  • 1839: en el periódico barcelonés El Constitucional se publica la noticia sobre la obtención de la primera fotografía en España. Fue un daguerrotipo de la lonja de Barcelona atribuido a Pedro Felipe Monlau.

  • 1890: en la Costa de la Muerte (España) naufraga el buque británico HMS Serpent, causando 172 víctimas.

  • 1891: en la salida del teatro Variedades, en la ciudad de San José (Costa Rica), un grupo de españoles asalta y hiere al general cubano Antonio Maceo.

  • 1997: en Nueva York, el cuadro El sueño del pintor español Pablo Picasso es subastado por 7000 millones de pesetas.

  • 1999: la Unión Astronómica Internacional da el nombre de Almería a un nuevo asteroide descubierto por dos astrónomos alemanes del Observatorio hispano-alemán de Calar-Alto (Almería , España).

  • 2007: el rey de España Juan Carlos I increpa al Presidente venezolano Hugo Chávez con la expresión ¿Por qué no te callas? en la XVII Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado, ocurrida en Santiago de Chile.

  • 2019: en España, se celebran de nuevo elecciones generales tras no ser posible alcanzar un acuerdo de gobierno y no haber podido Pedro Sánchez, ser investido Presidente del Gobierno tras las elecciones generales del 28 de abril de 2019.

