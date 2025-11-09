Las efemérides más destacadas del 10 de noviembre
Descubre la historia del 10 de noviembre: efemérides de nacimientos, defunciones y sucesos
Domingo, 9 de noviembre 2025, 22:00
Acompáñanos en un recorrido histórico: revive eventos trascendentales y expresiones culturales del 10 de noviembre.
¿Qué pasó el 10 de noviembre?
En España:
-
1702: en el actual estado de Florida (Estados Unidos) colonos británicos bajo el mando de James Moore toman la ciudad española de San Agustín durante la Guerra de la reina Ana.
-
1808: se produce la batalla de Gamonal (Burgos) entre las tropas de Napoleón y las españolas al mando del conde de Belveder, saldándose con la derrota para las tropas españolas y dando paso al expolio de la ciudad de Burgos.
-
1810: en España , las Cortes de Cádiz conceden por primera vez la libertad de imprenta.
-
1810: los habitantes de la Villa Imperial de Potosí se levantan contra la Corona española, por la independencia.
-
1839: en el periódico barcelonés El Constitucional se publica la noticia sobre la obtención de la primera fotografía en España. Fue un daguerrotipo de la lonja de Barcelona atribuido a Pedro Felipe Monlau.
-
1890: en la Costa de la Muerte (España) naufraga el buque británico HMS Serpent, causando 172 víctimas.
-
1891: en la salida del teatro Variedades, en la ciudad de San José (Costa Rica), un grupo de españoles asalta y hiere al general cubano Antonio Maceo.
-
1997: en Nueva York, el cuadro El sueño del pintor español Pablo Picasso es subastado por 7000 millones de pesetas.
-
1999: la Unión Astronómica Internacional da el nombre de Almería a un nuevo asteroide descubierto por dos astrónomos alemanes del Observatorio hispano-alemán de Calar-Alto (Almería , España).
-
2007: el rey de España Juan Carlos I increpa al Presidente venezolano Hugo Chávez con la expresión ¿Por qué no te callas? en la XVII Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado, ocurrida en Santiago de Chile.
-
2019: en España, se celebran de nuevo elecciones generales tras no ser posible alcanzar un acuerdo de gobierno y no haber podido Pedro Sánchez, ser investido Presidente del Gobierno tras las elecciones generales del 28 de abril de 2019.
