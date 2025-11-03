Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las efemérides más destacadas del 04 de noviembre

Efemérides del día: 04 de noviembre, conoce las figuras históricas y eventos destacados

Lunes, 3 de noviembre 2025, 22:00

Embárcate en un viaje a través del tiempo: descubre efemérides diarias y momentos históricos del 04 de noviembre.

  1. ¿Qué pasó el 04 de noviembre?

En España:

  • 1359: en Granada (España), Muhammad V parte desde Guadix hacia el exilio en el Magreb, tras haber sido depuesto por su hermano Ismail II de Granada.

  • 1549: en España, Carlos V promulga la Pragmática Sanción.

  • 1576: en Bélgica ―en el marco de la guerra de los Ochenta Años― España captura Amberes después de tres días de sitio donde la ciudad ha sido destruida.

  • 1741: parte desde Barcelona (España) la expedición naval española, al mando del duque de Montemar, para invadir el Milanesado.

  • 1780: en el Virreinato del Perú, el cacique José Gabriel Condorcanqui, conocido como Túpac Amaru, se alza en armas contra España.

  • 1901: en Barcelona (España) los republicanos se enfrentan con los anarquistas.

  • 1950: en Nueva York, la Asamblea General de la ONU revoca la condena a la dictadura franquista en España.

  • 1955: en Madrid (España) se crea la Fundación Juan March.

  • 1974: en España se realiza el primer vuelo del puente aéreo que une Barcelona y Madrid.

  • 1982: en España, la banda terrorista ETA asesina a Víctor Lago, jefe de la División Acorazada Brunete.

  • 1990: Arantxa Sánchez Vicario se proclama campeona de España de tenis por segundo año consecutivo.

  • 2000: el escritor español Enrique Vila-Matas gana el Premio Herralde de novela con la obra El mal de Montano.

  • 2004: en Madrid (España) se inaugura la exposición sobre los guerreros de Xi'an (China).

  • 2005: la compañía española Animalario recibe el Premio Nacional de Teatro por la obra Hamelin, de Juan Mayorga.

  • 2009: En España, la Audiencia Nacional ―a petición de Rigoberta Menchú (indígena maya, premio Nobel de la Paz)― ordena la captura internacional del capitán guatemalteco José Antonio Solares por organizar la tortura y la matanza, el 13 de mayo de 1982, de 1545 hombres, mujeres y niños de la etnia maya achi.​

