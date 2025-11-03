Las efemérides más destacadas del 04 de noviembre
Efemérides del día: 04 de noviembre, conoce las figuras históricas y eventos destacados
DS
Lunes, 3 de noviembre 2025, 22:00
Embárcate en un viaje a través del tiempo: descubre efemérides diarias y momentos históricos del 04 de noviembre.
-
¿Qué pasó el 04 de noviembre?
En España:
-
1359: en Granada (España), Muhammad V parte desde Guadix hacia el exilio en el Magreb, tras haber sido depuesto por su hermano Ismail II de Granada.
-
1549: en España, Carlos V promulga la Pragmática Sanción.
-
1576: en Bélgica ―en el marco de la guerra de los Ochenta Años― España captura Amberes después de tres días de sitio donde la ciudad ha sido destruida.
-
1741: parte desde Barcelona (España) la expedición naval española, al mando del duque de Montemar, para invadir el Milanesado.
-
1780: en el Virreinato del Perú, el cacique José Gabriel Condorcanqui, conocido como Túpac Amaru, se alza en armas contra España.
-
1901: en Barcelona (España) los republicanos se enfrentan con los anarquistas.
-
1950: en Nueva York, la Asamblea General de la ONU revoca la condena a la dictadura franquista en España.
-
1955: en Madrid (España) se crea la Fundación Juan March.
-
1974: en España se realiza el primer vuelo del puente aéreo que une Barcelona y Madrid.
-
1982: en España, la banda terrorista ETA asesina a Víctor Lago, jefe de la División Acorazada Brunete.
-
1990: Arantxa Sánchez Vicario se proclama campeona de España de tenis por segundo año consecutivo.
-
2000: el escritor español Enrique Vila-Matas gana el Premio Herralde de novela con la obra El mal de Montano.
-
2004: en Madrid (España) se inaugura la exposición sobre los guerreros de Xi'an (China).
-
2005: la compañía española Animalario recibe el Premio Nacional de Teatro por la obra Hamelin, de Juan Mayorga.
-
2009: En España, la Audiencia Nacional ―a petición de Rigoberta Menchú (indígena maya, premio Nobel de la Paz)― ordena la captura internacional del capitán guatemalteco José Antonio Solares por organizar la tortura y la matanza, el 13 de mayo de 1982, de 1545 hombres, mujeres y niños de la etnia maya achi.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión