Las efemérides más destacadas del 03 de septiembre
Explora la historia del 03 de septiembre con nuestras efemérides diarias
Martes, 2 de septiembre 2025, 22:00
Sumérgete en nuestras efemérides y revive eventos trascendentales y momentos culturales del 03 de septiembre.
-
¿Qué pasó el 03 de septiembre?
En España:
-
1821: en México, Chiapas se declara independiente de España.
-
1873: en España, Santiago Ramón y Cajal es destinado, como teniente militar, a Burgos.
-
1933: en España, Alejandro Lerroux forma un nuevo Gobierno.
-
1939: llega a Valparaíso en el navío Winnipeg, que transporta emigrantes españoles sacados de Francia por el cónsul especial chileno, el poeta Pablo Neruda.
-
1942: en España se forma el Cuarto Gobierno nacional, que durará hasta 1945.
-
1955: en España se inaugura el estadio Ramón de Carranza.
-
2006: en Japón, la Selección española se proclama por primera vez vencedora en el MundoBasket tras derrotar a Grecia en la final 47-70 con Pau Gasol lesionado.
