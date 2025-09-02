Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las efemérides más destacadas del 03 de septiembre

Explora la historia del 03 de septiembre con nuestras efemérides diarias

José María Marín

Martes, 2 de septiembre 2025, 22:00

Sumérgete en nuestras efemérides y revive eventos trascendentales y momentos culturales del 03 de septiembre.

  1. ¿Qué pasó el 03 de septiembre?

En España:

  • 1821: en México, Chiapas se declara independiente de España.

  • 1873: en España, Santiago Ramón y Cajal es destinado, como teniente militar, a Burgos.

  • 1933: en España, Alejandro Lerroux forma un nuevo Gobierno.

  • 1939: llega a Valparaíso en el navío Winnipeg, que transporta emigrantes españoles sacados de Francia por el cónsul especial chileno, el poeta Pablo Neruda.

  • 1942: en España se forma el Cuarto Gobierno nacional, que durará hasta 1945.

  • 1955: en España se inaugura el estadio Ramón de Carranza.

  • 2006: en Japón, la Selección española se proclama por primera vez vencedora en el MundoBasket tras derrotar a Grecia en la final 47-70 con Pau Gasol lesionado.

