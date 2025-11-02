Las efemérides más destacadas del 03 de noviembre
03 de noviembre en la historia: Nacimientos, fallecimientos y hechos memorables
¿Qué pasó el 03 de noviembre?
En España:
1536: en Madrid (España), el rey Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico confirma mediante real cédula el traslado de la ciudad capital del virreinato del Perú desde Jauja hacia Lima ―conocida como «Ciudad de los Reyes», a 264 km hacia la costa occidental del Perú―, en el valle del río Rímac.
1624: en el virreinato de Nueva España (actual México, Centroamérica y Estados Unidos), Rodrigo Pacheco y Osorio toma posesión como el 15.º virrey.
1762: en Francia, representantes de España y Francia firman el Tratado de París, por el que la provincia de Luisiana pasa a poder español.
1770: en el estado de Luisiana ―que formaba parte del virreinato de Nueva España― el gobernador Luis de Unzaga y Amézaga emite su código jurídico que abole la ineficaz regulación de adquisición de esclavos.
1820: la ciudad de Cuenca ―471 km al sur de Quito (Ecuador)― se independiza violentamente del Reino de España.
1823: en la República Peruana (proclamada en 1821 por el argentino José de San Martín), el presidente traidor José de la Riva-Agüero envía una carta a José de la Serna (el exvirrey español del Perú), pidiendo el establecimiento de un «Reino del Perú», independiente de España, pero colocando en el trono a un príncipe español.
1867: en Madrid (España), el político e historiador Antonio Cánovas del Castillo (1828‑1897) ingresa en la Real Academia Española.
1883: en España, el arquitecto modernista Antoni Gaudí recibe el encargo de continuar con la construcción del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia.
1893: en Santander (España) explota el buque a vapor Cabo Machichaco.
1943: en España se repatria la División Azul.
1969: en Málaga (España) se celebra la primera Semana Internacional de Cine de Autor de Benalmádena.
