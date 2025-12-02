Las efemérides más destacadas del 03 de diciembre

856: en Qum, Semnan, Damghán y Jorasán (Irán) sucede un terremoto que deja un saldo de 48 690 muertos.

1810: en la isla Mauricio (océano Índico), los británicos comienzan una invasión.

1912: en Buenos Aires (Argentina), el niño Cayetano Santos Godino (el Petiso Orejudo, 1896-1944) mata a su cuarta y última víctima, un niño de tres años. Será descubierto y arrestado en la madrugada siguiente.

1912: Bulgaria, Grecia, Montenegro y Serbia (la Liga Balcánica) firman el armisticio con el Imperio Otomano, acabando con la Primera Guerra de los Balcanes.

1914: en México, se instala en la Ciudad de México el gobierno provisional de la Soberana Convención Revolucionaria, presidido por el presidente y general Eulalio Gutiérrez Ortiz.

1916: en Francia, el general Joffre dimite como comandante en jefe del ejército, tras el fracaso de la ofensiva aliada en el Somme.

1944: en Grecia, los británicos reprimen una insurrección comunista.

1951: en el canal de Suez (Egipto) suceden duros enfrentamientos entre soldados británicos y egipcios.

1961: en un túnel a 364 metros bajo tierra, en el área U3ah del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 15

1965: en un túnel a 682 metros bajo tierra, en el área U10k del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 7

1976: en Jamaica, Bob Marley sufre un intento de asesinato. Le disparan dos veces, pero él tocará un recital dos días después.

1992: Neil Papworth, un ingeniero de pruebas en el Sema Group, utiliza una computadora personal para enviar el primer mensaje de texto a Richard Jarvis, de Vodafone. El texto del mensaje fue «Feliz Navidad».​

2008: en Azpeitia (Guipúzcoa), la banda terrorista ETA asesina con varios disparos al empresario Ignacio Uría Mendizábal.

2011: en Venezuela, nace la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

2015: en Argentina, la banda estadounidense R5 dio uno de sus mayores shows en el Estadio Luna Park