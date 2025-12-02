Las efemérides más destacadas del 03 de diciembre
Quién nació hoy, quién falleció y qué aconteció: efemérides 03 de diciembre
Acompáñanos en un recorrido histórico y descubre eventos que marcaron el mundo y momentos culturales del 03 de diciembre.
¿Qué pasó el 03 de diciembre?
En España:
1798: en España se comienza a inocular la vacuna antivariólica.
1812: en España, las tropas francesas ocupan Madrid por segunda vez, en el marco de la Guerra de la Independencia.
1836: en España, las Cortes acuerdan negociar el reconocimiento de la independencia de los nuevos Estados de América.
1842: en Barcelona (España), Baldomero Espartero ordena el bombardeo de la población civil para acabar con la sublevación contra su gobierno.
1906: en España, el gobierno de Segismundo Moret presenta la dimisión. El liberalismo español entra en crisis.
1977: en Sevilla (España) se inician las reuniones para la creación de la Junta Preautonómica de Andalucía.
1992: en España, el petrolero Aegean Sea (Mar Egeo) naufraga frente a la costa de La Coruña, provocando un desastre ecológico de gran magnitud.
2010: en España tiene lugar una huelga sorpresa de controladores del tráfico aéreo, que paralizan todo el espacio aéreo nacional.
En el mundo:
856: en Qum, Semnan, Damghán y Jorasán (Irán) sucede un terremoto que deja un saldo de 48 690 muertos.
1810: en la isla Mauricio (océano Índico), los británicos comienzan una invasión.
1912: en Buenos Aires (Argentina), el niño Cayetano Santos Godino (el Petiso Orejudo, 1896-1944) mata a su cuarta y última víctima, un niño de tres años. Será descubierto y arrestado en la madrugada siguiente.
1912: Bulgaria, Grecia, Montenegro y Serbia (la Liga Balcánica) firman el armisticio con el Imperio Otomano, acabando con la Primera Guerra de los Balcanes.
1914: en México, se instala en la Ciudad de México el gobierno provisional de la Soberana Convención Revolucionaria, presidido por el presidente y general Eulalio Gutiérrez Ortiz.
1916: en Francia, el general Joffre dimite como comandante en jefe del ejército, tras el fracaso de la ofensiva aliada en el Somme.
1944: en Grecia, los británicos reprimen una insurrección comunista.
1951: en el canal de Suez (Egipto) suceden duros enfrentamientos entre soldados británicos y egipcios.
1961: en un túnel a 364 metros bajo tierra, en el área U3ah del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 15
1965: en un túnel a 682 metros bajo tierra, en el área U10k del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 7
1976: en Jamaica, Bob Marley sufre un intento de asesinato. Le disparan dos veces, pero él tocará un recital dos días después.
1992: Neil Papworth, un ingeniero de pruebas en el Sema Group, utiliza una computadora personal para enviar el primer mensaje de texto a Richard Jarvis, de Vodafone. El texto del mensaje fue «Feliz Navidad».
2008: en Azpeitia (Guipúzcoa), la banda terrorista ETA asesina con varios disparos al empresario Ignacio Uría Mendizábal.
2011: en Venezuela, nace la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
2015: en Argentina, la banda estadounidense R5 dio uno de sus mayores shows en el Estadio Luna Park
2018: en París, la futbolista noruega Ada Hegerberg, delantera de 23 años del Olympique de Lyon, ganó el primer Balón de Oro femenino de la historia
