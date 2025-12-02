Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Las efemérides más destacadas del 03 de diciembre

Quién nació hoy, quién falleció y qué aconteció: efemérides 03 de diciembre

DS

Martes, 2 de diciembre 2025, 22:00

Comenta

Acompáñanos en un recorrido histórico y descubre eventos que marcaron el mundo y momentos culturales del 03 de diciembre.

  1. ¿Qué pasó el 03 de diciembre?

En España:

  • 1798: en España se comienza a inocular la vacuna antivariólica.

  • 1812: en España, las tropas francesas ocupan Madrid por segunda vez, en el marco de la Guerra de la Independencia.

  • 1836: en España, las Cortes acuerdan negociar el reconocimiento de la independencia de los nuevos Estados de América.

  • 1842: en Barcelona (España), Baldomero Espartero ordena el bombardeo de la población civil para acabar con la sublevación contra su gobierno.

  • 1906: en España, el gobierno de Segismundo Moret presenta la dimisión. El liberalismo español entra en crisis.

  • 1977: en Sevilla (España) se inician las reuniones para la creación de la Junta Preautonómica de Andalucía.

  • 1992: en España, el petrolero Aegean Sea (Mar Egeo) naufraga frente a la costa de La Coruña, provocando un desastre ecológico de gran magnitud.

  • 2010: en España tiene lugar una huelga sorpresa de controladores del tráfico aéreo, que paralizan todo el espacio aéreo nacional.

En el mundo:

  • 856: en Qum, Semnan, Damghán y Jorasán (Irán) sucede un terremoto que deja un saldo de 48 690 muertos.

  • 1810: en la isla Mauricio (océano Índico), los británicos comienzan una invasión.

  • 1912: en Buenos Aires (Argentina), el niño Cayetano Santos Godino (el Petiso Orejudo, 1896-1944) mata a su cuarta y última víctima, un niño de tres años. Será descubierto y arrestado en la madrugada siguiente.

  • 1912: Bulgaria, Grecia, Montenegro y Serbia (la Liga Balcánica) firman el armisticio con el Imperio Otomano, acabando con la Primera Guerra de los Balcanes.

  • 1914: en México, se instala en la Ciudad de México el gobierno provisional de la Soberana Convención Revolucionaria, presidido por el presidente y general Eulalio Gutiérrez Ortiz.

  • 1916: en Francia, el general Joffre dimite como comandante en jefe del ejército, tras el fracaso de la ofensiva aliada en el Somme.

  • 1944: en Grecia, los británicos reprimen una insurrección comunista.

  • 1951: en el canal de Suez (Egipto) suceden duros enfrentamientos entre soldados británicos y egipcios.

  • 1961: en un túnel a 364 metros bajo tierra, en el área U3ah del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 15

  • 1965: en un túnel a 682 metros bajo tierra, en el área U10k del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 7

  • 1976: en Jamaica, Bob Marley sufre un intento de asesinato. Le disparan dos veces, pero él tocará un recital dos días después.

  • 1992: Neil Papworth, un ingeniero de pruebas en el Sema Group, utiliza una computadora personal para enviar el primer mensaje de texto a Richard Jarvis, de Vodafone. El texto del mensaje fue «Feliz Navidad».​

  • 2008: en Azpeitia (Guipúzcoa), la banda terrorista ETA asesina con varios disparos al empresario Ignacio Uría Mendizábal.

  • 2011: en Venezuela, nace la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

  • 2015: en Argentina, la banda estadounidense R5 dio uno de sus mayores shows en el Estadio Luna Park

  • 2018: en París, la futbolista noruega Ada Hegerberg, delantera de 23 años del Olympique de Lyon, ganó el primer Balón de Oro femenino de la historia

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual
  2. 2 Nueva agresión sexual grupal en Málaga: dos detenidos por violar a una chica mediante sumisión química
  3. 3 Muere un hombre de 54 años en una colisión entre un camión y una furgoneta en Casarabonela
  4. 4 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  5. 5 La Fiscalía archiva la denuncia de AMAMA por la supuesta alteración de historiales médicos
  6. 6

    Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación para pymes y autónomos
  7. 7 Los trabajadores podrán agotar los cinco días del permiso de hospitalización y cuidado de un familiar aunque éste termine el reposo domiciliario
  8. 8 Nuevo tiroteo en Marbella: alertan de disparos tras un enfrentamiento en Marbella
  9. 9 Muere una mujer en el incendio de una casa en Fuengirola
  10. 10 Estos son los nuevos Soletes de la Guía Repsol para celebrar la Navidad en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las efemérides más destacadas del 03 de diciembre

Las efemérides más destacadas del 03 de diciembre