Las efemérides más destacadas del 02 de septiembre

José María Marín

Lunes, 1 de septiembre 2025, 22:00

Embárcate en un viaje temporal: descubre eventos que redefinieron eras y expresiones culturales del 02 de septiembre.

  1. ¿Qué pasó el 02 de septiembre?

En España:

  • 1519: en Tehucingo (México), el ejército del conquistador español Hernán Cortés derrota a los 40.000 hombres de Xicohténcatl.

  • 1931: en España, un grupo de miembros de los dos primeros Gobiernos de Primo de Rivera son detenidos y puestos a disposición judicial por responsabilidades en la dictadura.

  • 1947: en Málaga (España) se crea el Museo Arqueológico bajo los auspicios de Juan Temboury.

  • 1967: en la ciudad española de Pamplona (provincia de Navarra), se inaugura el Estadio El Sadar.

  • 2003: El cantautor español Alejandro Sanz, lanza al mercado su séptimo álbum de estudio titulado No es lo mismo.

  • 2016: en España el Congreso rechaza en segunda votación la investidura de Mariano Rajoy como presidente.

