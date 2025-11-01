Las efemérides más destacadas del 02 de noviembre

655: en Toledo (España) se celebra el IX Concilio de Toledo.

1327: en España, Alfonso IV el Benigno, es proclamado rey de Aragón a la muerte de su padre Jaime II.

1541: en Cádiz (España), Álvar Núñez Cabeza de Vaca se embarca en misión de socorro a la gente que Pedro de Mendoza había trasladado al Río de la Plata.

1769: en Estados Unidos, el explorador español Gaspar de Portolá descubre el golfo de San Francisco.

1936: en Leganés (España), ciudad fiel a la República, en el marco de la guerra civil española entran las tropas del Bando Nacional.

1937: en el contexto de la guerra civil española, la aviación nacional bombardea Lérida. Un fallo en el sistema de sirenas provocó que no se activaran, por lo que muchos civiles perecieron al no ser avisados, constituyendo uno de los bombardeos más mortíferos de la guerra.

1964: en Barcelona (España), un incendio destruye los Encantes Viejos.

1968: la ONU elige a España como miembro del Consejo de Seguridad.

1971: en España reaparece el semanario Triunfo después de cuatro meses de suspensión decretada por el gobierno franquista.

1999: en España, el juez español Baltasar Garzón procesa a 98 militares argentinos por las desapariciones ocurridas durante la dictadura militar de Chile.

2006: en Madrid, el Congreso de los Diputados aprueba, sin votos en contra y con solo dos abstenciones, la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, la primera y única reforma estatutaria en España que consigue semejante consenso.