Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Las efemérides más destacadas del 02 de noviembre

Nacimientos, fallecimientos y hechos históricos: efemérides del 02 de noviembre para hoy

DS

Sábado, 1 de noviembre 2025, 22:00

Comenta

Explora la corriente del tiempo: conoce eventos memorables y momentos culturales que han marcado el 02 de noviembre.

  1. ¿Qué pasó el 02 de noviembre?

En España:

  • 655: en Toledo (España) se celebra el IX Concilio de Toledo.

  • 1327: en España, Alfonso IV el Benigno, es proclamado rey de Aragón a la muerte de su padre Jaime II.

  • 1541: en Cádiz (España), Álvar Núñez Cabeza de Vaca se embarca en misión de socorro a la gente que Pedro de Mendoza había trasladado al Río de la Plata.

  • 1769: en Estados Unidos, el explorador español Gaspar de Portolá descubre el golfo de San Francisco.

  • 1936: en Leganés (España), ciudad fiel a la República, en el marco de la guerra civil española entran las tropas del Bando Nacional.

  • 1937: en el contexto de la guerra civil española, la aviación nacional bombardea Lérida. Un fallo en el sistema de sirenas provocó que no se activaran, por lo que muchos civiles perecieron al no ser avisados, constituyendo uno de los bombardeos más mortíferos de la guerra.

  • 1964: en Barcelona (España), un incendio destruye los Encantes Viejos.

  • 1968: la ONU elige a España como miembro del Consejo de Seguridad.

  • 1971: en España reaparece el semanario Triunfo después de cuatro meses de suspensión decretada por el gobierno franquista.

  • 1999: en España, el juez español Baltasar Garzón procesa a 98 militares argentinos por las desapariciones ocurridas durante la dictadura militar de Chile.

  • 2006: en Madrid, el Congreso de los Diputados aprueba, sin votos en contra y con solo dos abstenciones, la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, la primera y única reforma estatutaria en España que consigue semejante consenso.

  • 2017: la Audiencia Nacional española manda a prisión al Gobierno de Cataluña y emite una orden de búsqueda y captura para el presidente de la Generalidad Carles Puigdemont y a los miembros del gobierno huidos a Bruselas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las cinco opciones que baraja el Ayuntamiento de Málaga para la Nueva Rosaleda
  2. 2 Un fallecido en la AP-7 a la altura de Mijas en un accidente entre un coche y un camión
  3. 3

    Un malagueño en el crucero incendiado del Nilo: «El barco era una bola de fuego»
  4. 4 Encuesta: ¿Qué propuesta le parece mejor para la Nueva Rosaleda?
  5. 5 Un tribunal avala el despido de un trabajador que cargó 64 euros a la tarjeta de crédito de la empresa durante su baja médica
  6. 6 Dispara a un menor y a un joven, ambos hermanastros, tras una discusión en un bar de Almayate
  7. 7 Arturo Pérez-Reverte estalla contra la regulación de la palabra cáncer
  8. 8 El Ozempic ya es la primera opción de los españoles para perder peso
  9. 9 Herida grave una joven de 21 años en Madrid tras recibir un disparo en la cara
  10. 10

    Arranca la temporada de guisos y ventas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las efemérides más destacadas del 02 de noviembre

Las efemérides más destacadas del 02 de noviembre