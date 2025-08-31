Las efemérides más destacadas del 01 de septiembre
Descubre la historia del 01 de septiembre: efemérides de nacimientos, defunciones y sucesos
Domingo, 31 de agosto 2025, 22:00
Viaja en el tiempo y descubre los hitos y momentos culturales que hicieron del 01 de septiembre un día memorable.
-
¿Qué pasó el 01 de septiembre?
En España:
-
672: en España comienza el reinado del rey visigodo Wamba.
-
1520: en Dueñas (España), una multitud de vecinos encabeza una revuelta callejera de carácter antifiscal y antiseñorial, que consigue apresar a los condes de Buendía y rendir a las autoridades locales. Estos hechos tuvieron una repercusión variada en el Reino de Castilla, que se hallaba envuelto en la Rebelión de las Comunidades contra el gobierno de Carlos I de España.
