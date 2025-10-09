The British School of Málaga, 25 años de excelencia educativa

The British School of Málaga festeja este curso un gran hito, su 25 Aniversario y este año una promoción de alumnos se ha graduado ... con resultados excelentes. La combinación del sistema británico con asignaturas españolas proporciona un incomparable bagaje educativo y resulta también una vía privilegiada para acceder a universidades tanto extranjeras como españolas.

En la promoción 2024/25 más de la mitad de los alumnos cursó los estudios británicos complementados con las asignaturas españolas de PAU. Y entre ellos, tres alumnos alcanzaron notas por encima de 13 en la conversión final para el sistema español. De hecho, han ingresado en universidades como la Complutense de Madrid para Doble Grado en Matemáticas y Física, Trinity College (Irlanda) para estudiar «Management, Science & Information Systems Studies» o Ingeniería Matemática e Inteligencia Artificial en la Universidad Pontificia de Comillas.

Ampliar

Entre los destinos universitarios se encuentran España (más de un 57%) y una gran variedad de destinos estudiantiles en Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Alemania, Francia, Italia, Irlanda o Estados Unidos. Este patrón es el habitual cada año, ya que los alumnos gozan de la posibilidad de acceso a prácticamente cualquier universidad del mundo, ya que están equipados con competencias fundamentales en un mundo global, como el inglés, las habilidades prácticas y el liderazgo.

Ampliar

El colegio, ubicado en Cerrado de Calderón, es el único centro británico en Málaga capital e imparte el sistema educativo británico a alumnos de los 3 a los 18 años (desde Infantil a Bachillerato). El idioma del colegio es el inglés y los profesores son nativos y cualificados en Reino Unido. Además del inglés, la presencia del español está muy arraigada y el Departamento Español tiene una gran presencia y peso específico. La metodología del sistema educativo británico se basa en la adquisición de habilidades, más que en la acumulación de conocimientos, valora mucho la creatividad y las actividades prácticas, además de centrar al alumno en el aprendizaje.

La comunidad educativa «BSM» es muy abierta y dinámica. Con casi 1100 alumnos, el colegio cuenta con algo más de un 40% de alumnos españoles y entre los alumnos internacionales predominan los estudiantes con orígenes en Reino Unido, Estados Unidos, Ucrania, Polonia, Italia, Países Bajos, Alemania, Marruecos, Francia y un largo etcétera que supera las 60 nacionalidades.

Ampliar

Aunque el aprendizaje curricular y la vida académica es la base principal del colegio, la vida extracurricular y los valores son medulares en The British School of Málaga. «Creativity», «Aspiration», «Resilience» y «Empathy» forman el acróstico We «CARE», ya que el bienestar y la salvaguarda de los alumnos son absolutamente primordiales.

Aunque la exposición temprana es la forma preferible de aprender idiomas, en The British School of Málaga cuentan con clases adicionales de inglés intensivo para aquellos alumnos que ingresan en el colegio y necesitan refuerzo para asentarse con confianza en las clases. Además, el colegio se aproxima a las lenguas con un enfoque basado en el multilingüismo, mediante el que se motiva el uso de las lenguas maternas y el desarrollo en múltiples vertientes.

The British School of Málaga está abierto para visitas e ingreso de nuevos alumnos durante todo el año y se puede reservar un tour guiado en cualquier momento. Además, cuenta con un calendario de sesiones virtuales de «Puertas Abiertas» durante todo el curso, para conocer el proyecto y al equipo de primera mano sin moverse de casa.