The British School of Málaga, 25 años de excelencia educativa

El colegio británico de Málaga celebra este curso su 25 Aniversario y rubrica un año más excelentes resultados académicos en un entorno dinámico e internacional

SUR

Málaga

Jueves, 9 de octubre 2025, 17:46

The British School of Málaga festeja este curso un gran hito, su 25 Aniversario y este año una promoción de alumnos se ha graduado ... con resultados excelentes. La combinación del sistema británico con asignaturas españolas proporciona un incomparable bagaje educativo y resulta también una vía privilegiada para acceder a universidades tanto extranjeras como españolas.

