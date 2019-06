«La principal fortaleza de San Telmo son sus antiguos alumnos»

Transformación Digital para la Alta Dirección, una apuesta por la innovación

San Telmo Business School y Accenture han firmado un convenio marco de colaboración para la puesta en marcha del programa 'Transformación digital para la Alta Dirección', que viene a cumplimentar los fines de ambas instituciones y que tiene como objetivo la reflexión estratégica sobre esta nueva realidad, con la concreción de ideas prácticas que faciliten la ejecución e implementación de dicha estrategia: el qué y el cómo de la transformación digital, desde la perspectiva de las personas que tienen la máxima responsabilidad de tomar las decisiones en sus organizaciones.

'Transformación Digital para la Alta Dirección' persigue no sólo fomentar la reflexión estratégica, sino también facilitar la ejecución de aquella, a través de la concreción de un plan de acción a medida de cada organización. Para lograrlo, se emplearán tres metodologías activas que interactúan y potencian mutuamente: Método del caso, diálogos con la AD (Diálogos inspiradores, con la presencia de «key speakers», expertos en las tendencias de vanguardia, y «live cases», en la que altos directivos compartirán cómo están acometiendo en sus empresas los retos de la transformación digital) y workshops.

Tal y como apuntó Juan Pedro Moreno, presidente de Acenture en España, Portugal e Israel durante la firma del acuerdo: «Según nuestros estudios, si las empresas invirtieran en digitalización e innovación al mismo nivel que la media europea, el PIB nacional se incrementaría hasta en 48.000 millones de euros adicionales en 2021. En Accenture -en los dos últimos años- hemos puesto en marcha nuestra Arquitectura de la Innovación e inaugurado y ampliado varios centros en Málaga, Madrid, Bilbao y Alicante; seguimos colaborando con los ecosistemas de innovación públicos y privados y trabajamos para acercar el mundo académico a las necesidades reales de las empresas, a través de la capacitación y formación del mejor talento. La firma de este acuerdo es una nueva prueba de ello».

Por su parte, Antonio García de Castro, director de San Telmo Business School, añadió que la escuela siempre ha sido consciente de que la tecnología permite llevar a cabo unos procesos más eficientes y una mejor medición de los resultados para acercarse más a los objetivos y, con ellos, a la calidad deseada. No obstante, para ello, sostiene que es imprescindible el cambio de mentalidad en la Alta Dirección. «Si no lo hacen no van a ser capaces de incorporar esa tecnología. Deben ser capaces de entender el nuevo ecosistema: si la alta dirección no lo entiende, no será capaz de detectar las oportunidades y amenazas que se van a presentar».

Este programa, dirigido a empresarios, presidentes, consejeros, directores generales, miembros de comités directivos y altos cargos de empresas e instituciones públicas y privadas, comenzará a impartirse el próximo 25 de noviembre en la sede de San Telmo en Sevilla. De cinco meses de duración, se desarrollará de manera presencial, dos días al mes.

Información sobre el programa

- Lugar y fechas. Campus de San Telmo en Sevilla. Av. de la Mujer Trabajadora, 1. 41015 Sevilla. Fechas: 25 y 26 de noviembre de 2019; 16 y 17 de diciembre de 2019; 27 y 28 de enero de 2020; 24 y 25 de febrero de 2020; 23 y 24 de marzo de 2020.

- ¿A quién se dirige? Empresarios, presidentes, consejeros, directores generales, miembros de comités directivos y altos cargos de empresas e instituciones públicas y privadas.

- Objetivos. Los objetivos del programa son:

1.- Conocer el nuevo ecosistema digital. Ser conscientes de las exigencias de la toma de decisiones en entornos «VUCA» (volátiles, inciertos, complejos y ambiguos).

2.- Entender en qué medida las tecnologías digitales afectan e impactan al propio negocio y pueden suponer una amenaza a la pervivencia del mismo.

3.- Descubrir oportunidades en el ecosistema digital: nuevos modelos de negocio y formas nuevas de realizar los negocios actuales.

4.- Reflexionar sobre la estrategia necesaria, formalizarla y desarrollar un plan de acción para su ejecución.

5.- Comprender las competencias directivas que exige el nuevo escenario y el tipo de organización que requiere el ecosistema digital.