Cómo ser Piloto Comercial en Málaga: La ruta hacia el éxito despega en One Air

La industria de la aviación vive un momento histórico. Según las previsiones de los grandes fabricantes como Boeing y Airbus, el mundo necesitará cientos de ... miles de nuevos pilotos en las próximas dos décadas para cubrir la demanda del transporte aéreo global. Ante este escenario, muchos jóvenes —y no tan jóvenes— se hacen la misma pregunta: ¿Cómo ser piloto comercial y dónde formarse para tener garantías de éxito?

La respuesta apunta, cada vez con más fuerza, al sur de Europa. Málaga se ha consolidado como uno de los mejores lugares del mundo para aprender a volar, no solo por su clima privilegiado, sino porque alberga a la escuela de pilotos One Air, que ha revolucionado el modelo de enseñanza aeronáutica en España.

Reconocida con el galardón a la Mejor Escuela de Pilotos de España en 2020, 2021 y 2024 por Avion Revue Internacional, One Air ofrece una respuesta integral a esa demanda de profesionales, fusionando tecnología de vanguardia, una flota inigualable y una experiencia de vida diseñada para el alumno.

Ampliar

Tres programas específicos para ser piloto comercial en Málaga

Para responder a la pregunta de «cómo ser piloto», One Air ha estructurado una oferta académica que se adapta al perfil y las ambiciones de cada estudiante, siempre bajo la estricta normativa europea EASA.

La escuela destaca por sus itinerarios flexibles. Comenzando por el Curso de Piloto Comercial Integrado (Integrated ATPL), diseñado para llevar al alumno desde cero hasta la obtención de la licencia en un tiempo récord y con la mejor relación calidad-precio de Europa. Para quienes buscan un plus de excelencia, el Curso de Piloto Comercial Modular (Airline Pilot Programme) ofrece mayor carga lectiva y experiencia práctica.

Además, One Air ha dado un paso más allá en la profesionalización del sector con el International Airline Pilot University Programme. Este programa no solo otorga todas las licencias y habilitaciones, sino que incluye un Grado Universitario Europeo en Gestión Aeronáutica, la Habilitación de Tipo en Airbus A320 y la formación como Instructor de Vuelo. Es, posiblemente, el programa Ab-Initio más completo del mercado global actual.

Aquí se pueden ver sus programas de piloto internacionales: grupooneair.com/commercial-pilot-course-spain/

Ampliar

La mayor flota de aviones Diamond, Cirrus y Tecnam de España

Desde sus inicios, One Air rompió con la dinámica de utilizar aeronaves antiguas para la instrucción y ha invertido en una flota de 27 aviones de última generación, con las versiones más lujosas y potentes de todos sus modelos. Los alumnos se forman en aviones de los fabricantes líderes: Diamond (DA20, DA40, DA42 y DA62), Cirrus (SR20) y Tecnam (P2008 y P2006T).

Pero lo que hace única a esta flota no es solo su modernidad, sino su equipamiento. Con Glass Cockpit de Garmin (G1000 NXi, G500, G3X Touch) o Avidyne Entegra, la misma tecnología de pantallas digitales y gestión de vuelo que los pilotos encontrarán en las cabinas de los grandes jets comerciales.

Además, la seguridad y el mantenimiento son minuciosos, gestionados por su propio centro de mantenimiento, One Air Tech.

Ampliar

SimLab by One Air: El gigante de la simulación en Europa

Si la flota es impresionante, el centro de simulación es el corazón tecnológico de la escuela. El SimLab by One Air se ha convertido en el mayor centro de simulación dentro de una organización de entrenamiento (ATO) en Europa.

Aquí es donde One Air marca la diferencia definitiva. El centro cuenta con simuladores réplica exacta de las dos aeronaves más utilizadas en el mundo: el Airbus A320 y el Boeing 737-800 NG.

Pero la joya de la corona es la reciente incorporación de los simuladores Boeing 737 MAX, un extra de valor añadido que permite a los alumnos realizar cursos de transición (APS MCC) y familiarización en una de las aeronaves más modernas.

Este realismo se complementa con la única unidad en Europa del Full Motion Redbird Xwind, dedicado exclusivamente a practicar aterrizajes con viento cruzado, y con la integración pionera de realidad aumentada mediante las Apple Vision Pro. El objetivo es que, cuando el alumno suba a un avión real con pasajeros, se sienta «como en casa».

Ampliar

Málaga: El entorno estratégico perfecto

Elegir dónde estudiar un curso de piloto es tan importante como elegir la escuela. En este sentido, Málaga juega con ventaja. La formación de un piloto depende intrínsecamente de la meteorología, y la Costa del Sol ofrece más de 300 días de sol al año. Esto se traduce en una continuidad en el entrenamiento que es imposible de igualar en el norte de Europa, permitiendo a los alumnos completar su entrenamiento con mayor regularidad.

Pero One Air ha sabido aprovechar la geografía malagueña más allá del clima. La escuela ha diseñado un sistema de doble base operativa que maximiza el aprendizaje. Con sus instalaciones en el Aeródromo de La Axarquía, aseguran un entorno controlado, tranquilo y seguro para el vuelo, ideal para las primeras tomas de contacto y maniobras básicas.

Ampliar

Sin embargo, el valor diferencial llega en las fases avanzadas, operando algunos vuelos de instrucción desde el Aeropuerto Internacional de Málaga-Costa del Sol. Junto al que, además está el grueso de instalaciones de la escuela.

Esto significa que sus alumnos experimentan la operación en un entorno real, compartiendo pista con aviones comerciales de grandes aerolíneas. Esta inmersión en tráfico real H24 es una ventaja competitiva incalculable a la hora de afrontar una futura prueba de acceso a compañía.

Ampliar

Con todo incluido para una auténtica experiencia de vida

Convertirse en piloto exige dedicación absoluta, y One Air ha creado el ecosistema perfecto para que los alumnos solo tengan que preocuparse de volar y estudiar. Conscientes de que reciben estudiantes de más de 60 nacionalidades, la escuela ofrece una solución integral de alojamiento y logística.

Con una residencia de estudiantes de lujo, con todos los servicios incluidos, ubicada en una zona estratégica cerca de la escuela y la playa, fomentan la convivencia entre futuros colegas de profesión. Además, para eliminar cualquier fricción logística, la escuela cuenta con una línea de transporte propio, que conecta diariamente la residencia con la sede principal, junto al Aeropuerto de Málaga, y con el aeródromo de La Axarquía.

Ampliar

El camino para ser piloto comercial comienza en Málaga

La decisión de convertirse en piloto es una inversión de vida. Y, en este sentido, la elección de One Air y la provincia de Málaga maximiza las oportunidades: las condiciones climáticas aseguran la continuidad en el entrenamiento, la tecnología de vanguardia garantiza la máxima preparación operativa y el aval del premio a Mejor Escuela de Pilotos de España confirma la calidad metodológica.

Y es que One Air ofrece mucho más que una licencia: ofrece una carrera de éxito en uno de los sectores laborales con más futuro.