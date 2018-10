Novaschool Sunland International, las claves del éxito del modelo de educación británica

Certificaciones y calidad

Novaschool Sunland es centro oficial de UCAS (Universities and Colleges Admissions Service), es miembro del NABBS (National Association of British Schools in Spain) y está acreditado y autorizado por Edexcel, por la University of Cambridge International Examinations y por UNED Assis para el acceso a la Universidad Española.

Además, en marzo de 2018 Novaschool Sunland obtuvo la Certificación de Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 y la Certificación ISO 14001, otorgadas por AENOR, reconocidas a nivel mundial.