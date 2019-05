Javier Imbroda: «La misión de los padres está en sus casas, no en los centros»

El consejero no aclara cómo será la elección libre de centro educativo

Aunque la Consejería de Educación y Deportes ha presentado esta semana al Consejo de Gobierno un informe sobre la modificación del decreto de 2011 que regula la admisión del alumnado para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de Infantil, Primaria, Educación Especial, Secundaria Obligatoria y Bachillerato, con el objetivo de facilitar a las familias el ejercicio del derecho a la libre elección del centro escolar, Javier Imbroda no aclaró cómo se podrá realizar en los casos en los que la falta de plazas no lo haga posible. «Hemos abierto este debate de cara al curso 2020-2021 porque hay que cumplir unos plazos legales», aunque puntualizó que la «elección plena no existe. Imagínense que todos los padres quieren llevar a sus hijos al mismo centro, es imposible», dijo.

Según Imbroda, el 87% de los padres inscriben a sus hijos en la primera opción y el 95% lo hacen en algunas de las opciones elegidas. «Lo único que se trata es de avanzar en algunos aspectos como la reunificación de los hermanos, porque no se entiende bien que un hermano esté en un centro docente y otro en otro», apuntó.

Otro aspecto será tratar de ampliar los tramos del IRPF para dar cabida a más familias. «Se va a seguir manteniendo el tema de la zonificación geográfica», aunque aclaró que no será tan rígida como hasta ahora. «Queremos aportar una mayor flexibilidad», manifestó, aunque insistió en que para ello se ha abierto el debate basado en la idea de avanzar en la libre elección de centro.

Según Imbroda, los criterios de escolarización no van a variar mucho, «no va a a ser una revolución, aunque se han dado situaciones que son susceptibles de mejorar». En este sentido, el consejero consideró que lo que hace falta es un debate tranquilo.