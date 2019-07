«Las herramientas digitales no son nada sin que haya detrás una mentalidad innovadora, abierta al cambio a la par que analítica»

Alfonso Pérez, director académico de Máster en Marketing Digital de ESESA IFM. / ESESA IMF Entrevista a Alfonso Pérez, director académico del Máster en Marketing y Comunicación Digital de ESESA IMF y director de Servicios al Cliente en El Cuartel Viernes, 5 julio 2019, 12:18

La escuela de negocios ESESA IMF ha incorporado a su catálogo de estudios un nuevo Máster en Marketing y Comunicación Digital con el que busca formar a los alumnos en los entornos digitales como herramienta de crecimiento empresarial.

Entrevistamos a Alfonso Pérez, director académico de la titulación y director de Servicios al Cliente de la agencia creativa El Cuartel.

La transformación digital es una realidad ineludible para la práctica totalidad de las empresas. En tu experiencia, ¿cómo se están adaptando realmente las organizaciones a los nuevos entornos?

Muy lentamente. Esta revolución llegó aún más rápido de lo esperado y muy pocas empresas supieron entender la necesidad de invertir y apostar por ella. Ahora la mayoría de las empresas van «con la lengua fuera», o lo que es peor, algunas siguen sin verlo.

Sin embargo, las que apuestan, ven muy rápido los beneficios, sobre todo en la optimización de procesos, gestión de recursos humanos y por tanto repercute directamente sobre la rentabilidad.

¿Qué estrategias se están tomando y qué retos quedan pendientes?

Bueno, no hay una respuesta única para esto, las reglas del juego han cambiado por lo que cada empresa debe adaptarse digitalmente en función de sus características y de cómo le afecta la digitalización del mercado y también del público objetivo. Algunas empresas optarán por estrategias conservadoras donde la digitalización sea una herramienta, y otras aprovecharán para llevar cambios drásticos en sus modelos de negocio.

La digitalización puede ser una oportunidad para mejorar tu producto o servicio, o incluso reinventarlo. Aunque al pensarlo pueda dar vértigo, cada día que pasa te quedas mucho más atrás, por lo que el reto es entender qué tienes que cambiar sí o sí buscando nuevas oportunidades.

Además de las tecnológicas, ¿con qué herramientas cuentan las empresas para fomentar la innovación y ser más competitivas?

¿De qué te sirve tener un Ferrari si sigues conduciendo en cuarta? Las herramientas digitales no son nada sin que haya detrás una mentalidad innovadora, abierta al cambio a la par que analítica. Metodologías como el «Design thinking» promueven la creatividad no solo en el producto si no en todas las áreas de la empresa y se han convertido ahora mismo en el mejor motor de cambio. Esto se traduce en colocar a las personas como solucionadoras de problemas, pero pensando de otra manera. Al final de cada año todas las empresas deberían preguntarse…y este año, ¿qué hemos cambiado?

En el Máster en Marketing y Comunicación Digital tenéis como objetivo formar a vuestros alumnos en los entornos digitales como herramienta de crecimiento empresarial. ¿Qué va a distinguir a esta formación de otras del sector?

Como director académico considero que uno de sus valores más destacado es el enfoque práctico que tiene el máster al estar impartido por docentes de alto nivel que son profesionales en activo. Además, y por qué no decirlo, docentes apasionados de su trabajo, dispuestos a retar a los alumnos para aumentar el impacto de sus clases. La teoría se queda obsoleta en un entorno tan cambiante, por lo que contar con el punto de vista de quien realmente vive de esto es un gran valor. Profesionales de grandes empresas digitalizadas, pero también pymes, de las que considero que aportan un «extra» de realidad más cercano al mercado.

Además, a diferencia de otras formaciones que conozco, vamos a hacer especial hincapié no solo en entendimiento de estrategias y herramientas, si no en un entendimiento del consumidor desde su visión como usuario, con una formación en profundidad sobre UX/UI. Otros de los pilares del máster es la obsesión por la analítica digital, que detectamos que es uno de los grandes hándicaps de algunos profesionales actualmente. Saber interpretar tanto conocimiento no es sencillo, por lo que reforzamos esa área con bastantes sesiones prácticas.

Disciplinas como Planificación y Creatividad Digital, Geolocalización, Social Media, Posicionamiento en Buscadores, el siempre temido CRM y un pragmático plan de marketing digital, completan un sólido temario para que el alumno pueda convertirse en un experto del marketing.

El equipo de profesores del Máster. / ESESA IMF

¿Cuál es el perfil de los alumnos?

El máster tiene un enfoque global de todas las disciplinas del marketing digital por lo puede venirle muy bien desde a un empresario con inquietudes digitales, cualquier profesional de la comunicación y del marketing que precise profundizar o actualizarse, y por supuesto para aquellos recién salidos de la universidad y quieren estar preparados para la realidad del mercado profesional. Sea quien sea, va a haber esfuerzo y trabajo duro por lo que asistir con ganas será un MUST.

¿Cómo es el equipo de profesores?

Es muy senior, tanto por el perfil de los profesores como por el de los participantes en los seminarios. Además de pertenecer a empresas innovadoras y que llevan la voz cantante en esta área como por ejemplo Accenture Digital, Unicaja, Mediaesfera, Disruptivos, Increnta, Turismo y Planificación de la Costa Sol o la agencia creativa El Cuartel a la que pertenezco. Destacando también dos poderosas ecommerce como son el gigante malagueño Tiendanimal y la pyme yopongoelhielo.com. Ambos son referentes en contenido y en posicionamiento en buscadores. Otra característica que da valor del cuadro docente es que todos ellos han pasado por diferentes empresas digitales por lo que su conocimiento es aún más enriquecedor.

¿Qué incidencia crees que tendrá esta formación en la mejora de las empresas o en la empleabilidad de los alumnos?

Muchas empresas malagueñas y nacionales ya están interesadas en los perfiles de los alumnos ya que no hay suficientes profesionales digitales con una formación como la que vamos a comenzar en octubre. Además, ESESA facilita y acompaña para la consecución de prácticas profesionales si el alumno trabaja a un buen nivel, sumada a la bolsa de empleo con la que cuenta la escuela. Respecto a los alumnos que están en activo, estoy convencido que serán altavoces para sus empresas y motivadores del cambio cuando vean todas las posibilidades que hay.

¿Cuáles consideras que van a ser las grandes tendencias que van a transformar el panorama empresarial español en los próximos años?

La actitud del consumidor está arrasando con los modelos de negocios convencionales, por lo que las empresas deben estar abiertas a cumplir el «lo quiero ya y en mi casa, y además que sea sostenible con el planeta y la sociedad» y las empresas de marketing tienen que seguir encontrando y provocando el interés de los usuarios o futuros clientes.

Considero que vamos hacia una importante humanización de las marcas, muchas a su pesar, pasando del storytelling del que se presume en los anuncios, al real storydoing, o sea, a implementar valores, filosofías y acciones reales que puedan hacer más efectiva la ya transformada Publicidad.

