Un aula española de la segunda etapa de educación infantil. J. M. RODRÍGUEZ

España tiene uno de los profesorados de infantil más cualificados del mundo

Nueve de cada diez docentes de esa etapa son mujeres, pero la cifra cae al 70% a la hora de ocupar puestos directivos, según un estudio de la OCDE

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Martes, 2 de diciembre 2025, 11:05

España es uno de los países del mundo con el profesorado más cualificado en la segunda etapa de educación infantil, en la que se forma ... a los niños de 3 a 5 años como paso previo a su llegada a primaria. Así lo indica el informe Talis de Educación Infantil, la mayor encuesta internacional sobre el trabajo docente, que la OCDE ha realizado en 15 países y en la que han participado educadores y equipos directivos de 498 centros españoles de esta etapa.

