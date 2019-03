«Nuestras Escuelas están llenas de risas, creatividad, diversión y sobre todo mucho amor»

Maica Terés, directora de Cuco Centro Infantil Teatinos (antiguo ChiquiTín) y Cuco Centro Infantil Cerrado de Calderón. / Javier Rosa Entrevista a Maica Terés, directora de Cuco Centro Infantil Teatinos (antiguo ChiquiTín) y Cuco Centro Infantil Cerrado de Calderón Miércoles, 27 marzo 2019, 13:11

Buscando ofrecer una forma de educar diferente, basada en valores y poniendo atención en el desarrollo cognitivo, psicomotriz, afectivo y social de los más pequeños nació, hace casi quince años, ChiquiTín Centro Infantil, ubicado en el malagueño barrio de Teatinos.

A lo largo de su andadura, esta escuela innovadora se ha distinguido por promover la autonomía de los niños, apostando por la transparencia -los padres pueden ver la actividad de las aulas desde sus amplios ventanales especialmente orientados para eso y cuentan con un sistema de cámaras desde las cuales se puede comprobar en cualquier momento el estado de los niños- y la calidad de las aulas.

Por todo ello no es de extrañar que el centro se convirtiera en una referencia en Málaga, ampliando sus instalaciones tras solo cinco meses de actividad.

Ahora han decidido unificar marca con otro centro malagueño pasando a denominarse Cuco Centro Infantil, una decisión empresarial que no afecta ni a su propuesta educativa ni a la composición de su equipo.

Recientemente habéis cambiado vuestro nombre a Cuco Teatinos y Cuco Cerrado de Calderón, ¿a qué se debe este cambio?

Tras 14 años de experiencia hemos decidido abandonar la franquicia a la cual pertenecíamos en la escuela de Teatinos y establecernos de forma independiente y, manteniendo el mismo compromiso y pasión con nuestro trabajo.

¿Ha cambiado el personal con estas modificaciones?

En absoluto. Somos el mismo equipo de siempre y por supuesto mantenemos nuestro modelo educativo, que nos ha diferenciado a lo largo de todos estos años.

¿Qué es lo que más valoran los padres cuando empiezan a buscar una escuela infantil?

Yo creo que lo primero que quieren los padres es que haya transparencia, poder ver lo que hacen sus hijos en la escuela a la hora que quieran, sin pedir cita. Por eso nosotras trabajamos así, cualquier padre puede venir a visitar nuestro centro en el momento que desee, visitar las aulas, hablar con las 'seños' e interactuar con los peques mientras están en clase trabajando y divirtiéndose. Sinceramente, pienso que es la única manera de ver y sentir cómo trabajamos y eso transmite mucha confianza a los padres. De hecho, cuando llaman y nos dicen que les viene mal venir en horario escolar, siempre les decimos que las escuelas les van a encantar porque son muy bonitas, pero que lo que de verdad merece la pena ver son las risas de los peques, o las miradas de las seños, la amabilidad de nuestras encargadas...

Javier Rosa

¿Crees que eso es vuestra principal diferencia con el resto de las escuelas?

Sin duda. La pasión, ilusión y cariño que ponemos en el trabajo que desarrollamos todo el equipo, desde seños, a encargadas, cocineras, auxiliares, directoras, psicopedagoga, english teacher, etc. En Cuco estamos convencidos de que, si todos trabajamos juntos, el resultado final, es impresionante. Tanto es así que nos suelen llamar de los coles cuando se matriculan al año siguiente, para felicitarnos por el nivel educativo que llevan. Esta etapa es preciosa, y tenemos la suerte de poder enseñarles a que aprendan a ser ellos mismos, ya que empiezan a formar su propia personalidad. Les enseñamos a desarrollar su creatividad, relacionarse con el resto de sus compis y a moverse en el mundo de los mayores. Y somos capaces de conseguir todas estas metas gracias a la ilusión y el trabajo de todos.

¿Qué proyecto educativo utilizáis en vuestros centros?

Nuestra forma de educar es diferente, y nuestra máxima en conseguir que los peques tengan una educación basada en valores, ayudándolos a mejorar su desarrollo cognitivo, psicomotriz, afectivo y social, y concediéndole una importancia especial a la autonomía. Tenemos un proyecto curricular propio que hemos desarrollado a base de esfuerzo, ilusión y creatividad por parte de todo nuestro equipo. Dicho proyecto está basado en la neuropedagogía y consiste en realizar juegos sensoriales y psicomotricidad tanto fina como gruesa, para aprender divirtiéndonos. No es lo mismo aprender el concepto dentro-fuera poniendo un gomet en un libro, que llenar la clase entera de cajas, meternos dentro y salir. Además, como hemos dicho, reforzamos mucho su autonomía, iniciativa y autoestima. Detalles como que comen solitos desde muy chiquitos, deben de venir y marcharse con la mochila puesta en vez de llevarla papá o mamá, se ponen los zapatos solitos, se cepillan los dientes, aprenden a ponerse la chaqueta y el baby… y así infinidad de cosas que les aportarán muchos factores positivos para toda su vida.

Javier Rosa

Además de este concepto innovador, vuestros centros se caracterizan por su amplio horario de apertura, de 7.30 a 17 horas para la Escuela Infantil, y de 17 a 21 horas para la Ludoteca. ¿Cuál suele ser el horario más solicitado?

Depende de la situación laboral de cada familia. Hay peques que vienen una semana de 7.30 a 15.30, y la semana siguiente de 14.00 a 21.00 horas. Lo bueno es que, al tener este horario tan amplio entre la escuela y la Ludoteca, los padres están tranquilos y pueden organizarse en su día a día para recogerlos.

¿En qué consiste exactamente el servicio de Ludoteca?

La Ludoteca es la continuación de la guarde. Durante esas horas los peques se divierten con actividades lúdicas que organizan sus monitoras: teatros, talleres, juegos, circuitos de psicomotricidad, etc. A la Ludoteca vienen también peques que no están matriculados en la escuela que, o bien son de otras guarderías que no tienen un horario tan amplio, o sus padres trabajan por la tarde. También vienen peques por horas, mientras sus padres van a hacer la compra, o van a la pelu, o sus padres se traen el ordenador y trabajan en la cafetería mientras ellos se divierten.

Javier Rosa

Con respecto al servicio de comedor, ¿contáis con alguna empresa de catering?

No, nosotras mismas hacemos la compra y vemos los productos que nos traen, en qué estado vienen y quién los trae. Tenemos una cocinera que nos hace nuestro menú todos los días. Preferimos esta opción porque creemos que con una empresa de catering no tenemos constancia de quién hace la comida ni cómo manipulan los alimentos. Además, teniendo cocinera en la escuela tenemos capacidad para modificar los menús de última hora, ya que algún peque puede necesitar una dieta blanda, y también controlamos el tema de las alergias e intolerancias, ya que sabemos perfectamente qué usamos en cada servicio de comedor.

¿En Cuco también celebráis cumpleaños?

Sí, dentro de nuestras instalaciones hay parque de bolas, y cafetería donde se pueden celebrar cumpleaños. Llevamos celebrándolos desde hace 14 años con la misma magia que el primer día. También pueden venir los peques a jugar horas sueltas, y mientras los papis tomar un café o un refresco, o incluso merendar con nosotras mientras van a hacer algún recado.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Sin duda tener la suerte de trabajar en lo que me gusta, algo que valoro todos los días. Es un trabajo muy dinámico donde siempre estás rodeado de risas, sinceridad, ojos brillantes con ganitas de aprender, abrazos, besitos, y se respira amor por todas las esquinas. No creo que haya un trabajo como este, la verdad. También hay algún que otro llanto, pero con un abracito y unas palabras bonitas se acaba en un periquete. Por supuesto, valoro estar rodeada de tantas profesionales, y que todas tengan la misma ilusión que el primer día por seguir aprendiendo para enseñar a sus peques.

Más información

Cuco Teatinos

Bulevar Louis Pasteur, 11. Málaga

Teléfono: 952 06 86 11

Cuco Cerrado de Calderón

Calle Cardo Cuco, 1. Málaga

Teléfono: 952 205836

www.cucocentroinfantil.com