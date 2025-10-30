Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un desayuno mucho más caro de la cuenta en Granada. Félix Morquecho

El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano

El hombre de 94 años estuvo acudiendo durante dos años al negocio sin sospechar que le habrían estafado 22.000 euros

Camilo Álvarez

Granada

Jueves, 30 de octubre 2025, 11:27

Comenta

Acudía cada día a desayunar. El local le pillaba cerca de casa y llegó a coger cierta confianza con el personal del mismo sin saber ... que, supuestamente, le estaban quitando más dinero de lo que costaban sus consumiciones. Hasta 22.000 euros, en concreto.

