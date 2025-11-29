¿Dudas sobre fraudes, seguridad o acoso en Internet? El 017 es el número oficial y gratuito que las resuelve

Un SMS sospechoso de tu supuesta compañía energética, un acceso no permitido a nuestras redes sociales, un caso de acoso por WhatsApp a un menor, ... una foto nuestra alterada por Inteligencia Artificial que alguien comparte sin permiso... El mundo de las nuevas tecnologías, las redes sociales o la IA es tan amplio y cambiante que muchas veces genera dudas y problemas de seguridad que no sabemos cómo afrontar. No es una tendencia nueva, pero cada vez los delitos o infracciones son más complejos y difíciles de identificar.

Desde 2019 está en funcionamiento un servicio del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) de España, dependiente Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que trata de ayudar en ese sentido. Se trata del 017, Tu Ayuda en Ciberseguridad, un número de teléfono gratuito y confidencial de ayuda en ciberseguridad que ofrece asesoramiento tanto a ciudadanos, como a empresas o a menores de edad para resolver dudas y problemas relacionados con la seguridad en internet, como fraudes, suplantación de identidad o ciberacoso. El servicio está disponible los 365 días del año, de 8:00 a 23:00 horas, y también se puede contactar a través de WhatsApp (en el número 900116117), Telegram (@INCIBE017) y su formulario web.

En el 017 un equipo de expertos ofrecen asesoramiento técnico, psicosocial y legal sobre cualquier duda o problema de seguridad digital, aunque hay que tener en cuenta que no se da soporte técnico sobre nuestros dispositivos y que tampoco sirve para tramitar denuncias (por ejemplo en un caso de ciberacoso), pero sí nos ayuda a reportar un incidente.

Además, es un servicio muy útil en el caso de menores, ya que puede ofrecer asesoramiento en temas de acoso, uso excesivo de pantallas o problemas de privacidad en Internet. En el 017, además de a particulares, se atiende a empresas que quieran realizar consultas.

Casos reales

Para comprobar la utilidad de la Línea de Ayuda de Ciberseguridad (017), el INCIBE relata en su página web algunos de los casos reales que han atendido en el servicio. Manteniendo la confidencialidad, el relato de estos casos puede servir para otras personas que hayan pasado por situaciones similares. Por ejemplo, el caso de una madre que llamó porque su hijo menor había recibido amenazas a través de Telegram por parte de un desconocido, que le exigía una cantidad de dinero mediante Bizum, bajo la amenaza de crear una cuenta falsa en Instagram, donde publicaría fotografías y datos personales del menor. Hay muchos casos de problemas con menores, pero también de estafas relacionadas como el comercio electrónico, como el usuario que llamó porque quería comprar un sofá por Internet y en una búsqueda le salió una página con precios muy bajos que suplantaba a un conocido supermercado. También se pueden encontrar casos de problemas en empresas, como el caso de un restaurante que se había percatado que su establecimiento aparecía en una web falsa de reservas, en la que se solicitaban los datos de la tarjeta de los futuros clientes. Todos estos casos se pueden consultar en la sección de Casos Reales.