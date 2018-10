Un dragón de hormigón sobre el mar Vista aérea del puente que conecta Hong Kong y las poblaciones chinas de Zhuhai y Maca. :: efe China inaugura el puente sobre el mar más largo del mundo, un proyecto polémico por su elevado coste económico y medioambiental ZIGOR ALDAMA MACAO. Miércoles, 24 octubre 2018, 00:05

Parece como si China se hubiese propuesto construir infraestructuras solo para batir récords mundiales. Y vaya si lo está logrando. Ya le quedan pocos por batir, y ayer superó una nueva marca: inauguró el puente sobre el mar más largo del mundo, que conecta la excolonia británica de Hong Kong con la homóloga portuguesa de Macao y la adyacente ciudad continental de Zhuhai.

Como no podía ser de otra forma, el puente tiene dimensiones faraónicas. Ha requerido el uso de 400.000 toneladas de hormigón, y recorre una longitud total de 55 kilómetros. Pero solo 22,9 están sobre el mar. Una sección de 6,7 kilómetros se sumerge en las aguas para convertirse en un túnel submarino que conecta dos islas artificiales. De esta forma, los gigantescos mercantes que pululan como moscas por esta zona del sureste de China pueden seguir navegando sin miedo a colisionar con un pilar. El resto del trazado sobrevuela una de las islas exteriores de Hong Kong.

El puente busca dinamizar la región manufacturera del río Perla y convertirse en un elemento integrador para once ciudades con gran poder económico. Según las autoridades, como el presidente de China, Xi Jinping, el puente beneficiará al turismo y permitirá un transporte de mercancías mucho más fluido, algo relevante para miles de fábricas que producen aparatos electrónicos que consume todo el mundo.

Pero el megaproyecto no ha estado exento de polémica. Ha sido inaugurado con dos años de retraso, en su construcción han muerto 20 obreros -sobre todo ahogados en el mar- y han resultado heridos más de 500, y su presupuesto se ha disparado hasta unos 17.500 millones de euros, un sobrecosto de más del 30%. Además, el puente también ha provocado urticaria entre los independentistas de Hong Kong, que lo han denominado un 'cordón umbilical' que conecta esta ciudad que disfruta de un régimen especial con la China continental.

Por si fuese poco, este gigante que este reportero pudo recorrer el lunes en barco y que impresiona desde cualquier ángulo desde el que se mire, tampoco ha gustado a los ecologistas. Según diferentes organizaciones, el proyecto ha tenido un impacto severo en los delfines blancos de la región, una especie en peligro de extinción. De hecho, Taison Chang Ka-tai, presidente de la Sociedad para la Conservación de los Delfines de Hong Kong aseguró en un programa de radio que su población se ha desplomado un 40% en los seis años que ha tardado en construirse el puente: solo quedan ya 47 ejemplares.

También abundan las dudas sobre la practicidad del puente. La región está vertebrada por una red de ferris de alta velocidad que cubre los trayectos que ahora se pueden hacer por carretera en apenas una hora, un tiempo similar al que tardarán en hacer el viaje coches y buses. Y, según una encuesta 'online' realizada en los últimos días por el diario de Hong Kong 'South China Morning Post', un 54% de los participantes aseguran que no usarán el puente. Pero, sea o no práctico, el récord ya no se lo quita nadie.