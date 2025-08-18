Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Varios policías en la calle donde han ocurrido los hechos. J. L. Bort

Dos policías abaten a tiros a un hombre que intentó agredirlos con un cuchillo en Valencia

Los agentes se vieron obligados a disparar en defensa propia cuando fueron atacados por un vecino que había amenazado a otro en la calle Godofredo Ros | Un testigo asegura que escuchó una decena de detonaciones y otro afirma que oyó menos disparos

Javier Martínez y Rosana Ferrando

Valencia

Lunes, 18 de agosto 2025, 20:47

Dos policías han abatido a tiros a un hombre de nacionalidad china y 46 años de edad que intentó agredirlos con un cuchillo en un ... edificio de la ciudad de Valencia. Según las primeras investigaciones, los agentes se vieron obligados a disparar en defensa propia al ser atacados en un espacio reducido en un rellano de la finca.

