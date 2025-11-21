Al menos tres personas atrapadas por un derrumbe en la mina de Vega de Rengos, en Asturias

Asturias vuelve a ser golpeada este viernes por un nuevo accidente minero. Y también en el occidente asturiano. Al menos tres personas se encuentran atrapadas ... por el derrumbe producido en la mina de Vega de Rengos, en el concejo de Cangas del Narcea.

Hasta el lugar se han desplazado los servicios de emergencias y también se han desplegado los miembros de la Brigada de Salvamento Minero. Por el momento los efectivos desplazados no están pudiendo contactar con los atrapados.

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) mantiene movilizados en estos momentos a efectivos de Bomberos con base en Cangas del Narcea, junto al Grupo de Rescate, a bordo del helicóptero medicalizado, en un accidente en una explotación minera en Vega de Rengos en Cangas del Narcea. También se ha movilizado uno de los helicópteros multifunción de Bomberos de Asturias, que ha trasladado hasta el lugar a la Brigada de Salvamento Minero.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a dos minutos de que el reloj marcara las cinco de la tarde. En la llamada se informaba de un hundimiento del terreno y de que había dos mineros atrapados, en la planta dos. Posteriormente se indicaba que eran tres los mineros con los que no se tiene contacto. El hundimiento se ha producido a un kilómetro y medio de la entrada.

Además de los efectivos de Bomberos de Asturias que ya están en la explotación minera, la Brigada de Salvamento Minero ya ha llegado a la zona, en uno de los helicópteros multifunción de Bomberos de Asturias a las 18:18 horas.

La sala del 112 del SEPA también ha informado a la Guardia Civil y al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).

El pasado mes de junio la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo levantó la suspensión cautelar de las actividades de la empresa TYC Narcea Special Research S.L. relativas a la ejecución de un proyecto de investigación complementario en la mina de Vega de Rengos, a la que se le había suspendido cautelarmente tras el accidente de la mina de Cerredo.

La decisión se adoptó tras evaluar la información remitida por la compañía en las últimas semanas, relacionada con las pruebas industriales que se están realizando con mineral extraído en la explotación, «así como un último documento presentado por TYC Narcea el 29 de mayo», informa el Principado, al que tanto el Ayuntamiento de Cangas del Narcea como diversas entidades del concejo, la Fade y la asociación de hostelería Otea habían reclamado agilidad en la reactivación de una mina en la que trabajan de forma directa más de 70 vecinos de la comarca del Suroccidente, en la que genera, según dichas fuentes, varios centenares de empleos inducidos.