Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Dos detenidos por robar un bebé de un establecimiento en Cáceres cuando la madre se ausentó

El pequeño fue localizado horas más tarde en una finca situada en un paraje aislado de la comarca del Campo Arañuelo

R. H.

Domingo, 2 de noviembre 2025, 09:41

Comenta

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Recicta', ha detenido a un hombre de 47 años y a una mujer de 48, como ... supuestos autores de un delito de detención ilegal, tras sustraer a un bebé, en la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herida grave una joven de 21 años en Madrid tras recibir un disparo en la cara
  2. 2 Archivan la causa contra el jefe de la Policía Local de Alhaurín el Grande por la supuesta agresión a un joven, hijo del exjefe
  3. 3 ¿Por qué el pitufo se llama así en Málaga?
  4. 4 El Ayuntamiento de Málaga ofrece 266 plazas de empleo público: este es el listado de plazas disponibles
  5. 5

    Un malagueño en el crucero incendiado del Nilo: «El barco era una bola de fuego»
  6. 6 Las familias visitan a sus muertos: «Llevamos desde junio poniendo bote para las flores»
  7. 7 Un tribunal avala el despido de un trabajador que cargó 64 euros a la tarjeta de crédito de la empresa durante su baja médica
  8. 8

    Las carreras ilegales adelantan a la Policía
  9. 9 Golpe a la venta ilegal de medicamentos por Internet con 22 detenidos en varias provincias, entre ellas Málaga
  10. 10

    Rafael Sánchez Durán: «Málaga está perdiendo una oportunidad industrial que no volverá en décadas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Dos detenidos por robar un bebé de un establecimiento en Cáceres cuando la madre se ausentó

Dos detenidos por robar un bebé de un establecimiento en Cáceres cuando la madre se ausentó