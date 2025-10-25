Dos detenidos en Alicante por el presunto asesinato de una mujer
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está recabando datos del asesinato por un posible caso de violencia de género
Sábado, 25 de octubre 2025, 13:39
La Policía Nacional ha detenido a dos hombres como presuntos autores del asesinato de una mujer en la ciudad de Alicante, que se está investigando ... como un posible caso de violencia de género, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al caso.
El cuerpo policial está investigando el suceso y ha arrestado a dos varones por estos hechos.
Por su parte, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está recabando datos del asesinato por presunta violencia de género de una mujer en la ciudad de Alicante.
