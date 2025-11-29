Dos detenidos por acuchillar a un joven tras una discusión por molestar a unas chicas en un bar

La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes en el barrio de la Malva-rosa de Valencia acusados de un delito de tentativa de homicidio ... por acuchillar a otro de 21 años y causar lesiones en la cabeza al hermano de este en una reyerta por una discusión que habían tenido la noche anterior en un bar de la zona. Uno de los agredidos, con una puñalada en el estómago, ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Clínico de Valencia.

Al parecer el motivo de la discusión inicial fueron los comentarios que uno de los hermanos agredidos, de 38 años, estaba realizando a unas chicas en el citado bar. Uno de los presentes, y ahora arrestado por la tentativa de homicidio, se encaró con él y le propinó un puñetazo en el ojo.

El hombre que recibió el puñetazo se marchó del establecimiento pero al día siguiente, este pasado miércoles, acudió acompañado de su hermano pequeño a pedir explicaciones al anterior a la peluquería que regenta con un socio.

Según ha declarado uno de los hermanos a los agentes -el otro sigue hospitalizado pero fuera de peligro-, cuando llegaron les tendieron una emboscada un grupo numeroso de unas diez personas, entre los que se encontraban los ahora detenidos. Estos les atacaron con armas blancas y defensas extensibles.

Fruto de la refriega el menor de los hermanos recibió una puñalada en el estómago y al otro lo golpearon con una de las defensas extensibles en la cabeza. Tras conseguir huir ambos, el pequeño se dio cuenta que tenía una herida sangrante en el abdomen y acudió a un centro sanitario por sus propios medios. Por su parte, el mayor también fue atendido en el hospital y tuvo que recibir varios puntos de sutura en el rostro y la oreja.

Agentes de la comisaría del Marítim ya han identificado y detenido a los dos presuntos autores de la agresión, de 24 y 29 años, ambos españoles. Los arrestados, acusados de un delito de tentativa de homicidio, pasaron este viernes a disposición judicial y el Juzgado de Instrucción número 14 de Valencia, en funciones de guardia, acordó su libertad con una orden de alejamiento respecto de sus víctimas.