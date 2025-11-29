Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Bar de la Malva-rosa de Valencia donde se produjo la discusión entre uno de los detenidos y uno de los hermanos LP

Dos detenidos por acuchillar a un joven tras una discusión por molestar a unas chicas en un bar

Las víctimas son dos hermanos de 21 y 38 años, uno con una puñalada en el estómago y el otro ha recibido varios puntos de sutura en la cabeza

Ignacio Cabanes

Sábado, 29 de noviembre 2025, 08:54

Comenta

La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes en el barrio de la Malva-rosa de Valencia acusados de un delito de tentativa de homicidio ... por acuchillar a otro de 21 años y causar lesiones en la cabeza al hermano de este en una reyerta por una discusión que habían tenido la noche anterior en un bar de la zona. Uno de los agredidos, con una puñalada en el estómago, ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Clínico de Valencia.

