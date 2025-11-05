Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Fiscalía de Violencia sobre la Mujer pretende que todos los juicios de agresión sexual sean a puerta cerrada. LP

Dos años de prisión por violar a su exnovia tras aprovechar que iba bebida y se quedó dormida

La Fiscalía solicitaba ocho años de prisión pero rebajó la petición después de que el acusado reconozca los hechos y pague los 3.500 euros de indemnización

Ignacio Cabanes

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 07:48

Comenta

Su exnovia, con la que había tenido una relación de un año, le dejó claro que solo estaba en su casa, en un municipio de ... la provincia de Valencia, «en concepto de amiga» cuando se abalanzó sobre ella en la cama para darle un beso. Pese a ello y recordarle de nuevo que no quería tener ningún tipo de contacto sexual con él, y decirle que estaba conociendo a otra persona, el ahora condenado aprovechó posteriormente que la joven se quedó dormida, y que había estado consumiendo alcohol toda la noche, para violarla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet eleva a naranja el aviso por fuertes lluvias y posibles tornados este miércoles en la provincia de Málaga
  2. 2 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia
  3. 3

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  4. 4

    ¿Qué son los enigmáticos símbolos que han aparecido en algunas paradas de la EMT en Málaga?
  5. 5 Tomás Olivo y la familia Domínguez de la Maza repiten en el ranking de los más ricos de España
  6. 6 Cola de cruceros para hacer escala en el puerto de Málaga
  7. 7 Un juez obliga al propietario de un local a pagar una derrama de 7.600 euros para sustituir el ascensor de la comunidad que no usa
  8. 8 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia
  9. 9 La Junta abre una inspección a la residencia de ancianos donde un interno agredió a otra que falleció
  10. 10 Apuñalan a un niño de 12 años en un instituto de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Dos años de prisión por violar a su exnovia tras aprovechar que iba bebida y se quedó dormida

Dos años de prisión por violar a su exnovia tras aprovechar que iba bebida y se quedó dormida