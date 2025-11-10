Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

¿Por qué se celebra el Día del Soltero el 11 del 11?

El también conocido como Día Mundial del Shopping o Singles Day ofrece descuentos en numerosas páginas web

Isabel Méndez

Málaga

Lunes, 10 de noviembre 2025, 23:59

Está el día de San Valentín, el de la madre, el del padre, el de la familia, y también el de los solteros. Y se ... celebra este martes, 11 de noviembre, y a nivel mundical. De hecho, el Singles Day, que es como se le denomina en inglés, es una iniciativa que nació en China en contraposición al popular San Valentín (el patrón de los enamorados), ya que empezó como un modo de festejar la soltería en la universidad china de Nanjing en 1993.

