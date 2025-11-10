¿Por qué se celebra el Día del Soltero el 11 del 11?
El también conocido como Día Mundial del Shopping o Singles Day ofrece descuentos en numerosas páginas web
Málaga
Lunes, 10 de noviembre 2025, 23:59
Está el día de San Valentín, el de la madre, el del padre, el de la familia, y también el de los solteros. Y se ... celebra este martes, 11 de noviembre, y a nivel mundical. De hecho, el Singles Day, que es como se le denomina en inglés, es una iniciativa que nació en China en contraposición al popular San Valentín (el patrón de los enamorados), ya que empezó como un modo de festejar la soltería en la universidad china de Nanjing en 1993.
La elección de esta fecha, 11 del 11, se debe a que contiene cuatro números uno, que está considerado como el número más solitario. Según la creencia popular china, se asemeja a un árbol sin hojas, lo que es una metáfora de las personas que no se casan o de parejas que no tienen hijos. Y se estimó que una buena manera de compensar esa situación podría ser dándose un capricho comprándose algo (en Internet), por lo que a este día se le conoce también como el de las 'compras felices' y/o Día Mundial del Shopping.
Por este motivo, esta fecha se anuncian descuentos en artículos de distintos sectores como moda, tecnología o decoración en páginas web. Entre ellos destaca Aliexpress, que es de las empresas que más se vuelca con esta propuesta pero también otros gigantes de Internet como Amazon o Shein se apuntan a esta celebración.
Esta iniciativa será la antesala del gran día de las compras que tendrá lugar también en este mes, el Black Friday, el próximo 28 de noviembre.
